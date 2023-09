Runjaić: Musieliśmy się nacierpieć

Zainwestowaliśmy sporo energii w ten mecz. Jednak dobre nastawienie sprawiło, że nie poddaliśmy się do ostatniego gwizdka. Koniec końców mamy 3 punkty. To dobre zakończenie tego tygodnia. Dzisiaj było, jak było. Trzeba próbować, mieć wolę zwycięstwa, żeby był sukces. Przebiegliśmy 123 km, czyli więcej niż w czwartek z Aston Villą. To pokazuje trud tego meczu. Mieliśmy sporo okazji do zdobycia bramki, ale zawiodła skuteczność. To ten typ meczów, gdzie jest niebezpiecznie i rywal jest skupiony na obronie, próbuje grać prostopadle i szuka okazji do kontraktu. To nie jest łatwy styl, żeby się przeciwstawić. Niemniej byliśmy zespołem, który zainwestował więcej energii i dlatego zasłużyliśmy na wygraną. Od początku widziałem zespół z dobrym nastawieniem. Musieliśmy rotować składem, żeby dać nieco odpoczynku innym graczom przed zbliżającymi się meczami. Z mojego punktu widzenia, Jurgen Celhaka zagrał solidny mecz. Tomas Pekhart - wiadomo, można na nim zawsze polegać. Tak samo jak na „Jędzy”. Owszem, po straconej bramce musieliśmy zmagać się z pewnymi trudnościami na boisku, ale uważam, że remis byłby rozczarowujący. Igor Strzałek jest młodym graczem i potrzebuje czasu. Wierzę w niego, ufamy mu, ale mamy sytuację, jaką mamy i ciągle gramy ważne mecze, które są istotne z perspektywy całego sezonu. Myślałem, żeby postawić na niego od początku, ale ostatecznie zagrał Maciej Rosołek, który jest nieco bardziej doświadczony oraz lepiej prezentuje się fizycznie. Rozmawiam z nim, daję mu rady. Musi czekać na swój moment, bo mamy dużo dobrych graczy, od których może się uczyć. Hierarchia jest jasna. Wiem, że bywa zły, narzeka, ale to jest zrozumiałe. Jednak musi pracować, a to przyniesie korzyść w przyszłości.

Kosta Runjaić (trener Legii): Po czwartkowej grze, dziś musieliśmy się nacierpieć. Zaczęliśmy dobrze. Tomas Pekhart "otworzył" wynik spotkania, ale niestety po chwili straciliśmy bramkę. Nie chcę za wiele mówić o tej sytuacji. Wyglądało na to, że nie wygramy, ale popisaliśmy się świetną akcją w doliczonym czasie gry. Akcją, która dała nam, w mojej ocenie, zasłużone zwycięstwo. Strzałek znalazł się we właściwym czasie i miejscu.

Komentarze (11)

+ dodaj komentarz

dodaj

e(L)o - 8 minut temu, *.vectranet.pl Tobiasz to totalne nieporozumienie w bramce! Gość nie rekordy wpuszczonych goli odpowiedz

Zlb 82 - 59 minut temu, *.t-mobile.pl Hahahaha jakie to śmieszne że jeszcze do niedawna tak niewielu liczyło w Pana Koste,a teraz...u lalala fanastyczny trener!!!Przykro że nadal mamy w swoich szeregach aż tak wielu kibiców sukcesu!!!LEGIA MISTRZEM ŚWIATA!!! odpowiedz

matus007 - 41 minut temu, *.orange.pl @Zlb 82: 100 % odpowiedz

Kuba86 - 1 godzinę temu, *.orange.pl Do wszystkich, którzy tak jadą po Rosołku...jaki jest tego cel? Jedynie wylewanie frustracji.Jego to zabija pewnie psychicznie jak to czyta. Przekłada się to na jego słabsze występy. Ja nie mówie, że to jest jakiś wymiatacz, też mam oczy:) Ale lepiej go tutaj chwalić....bo przykładowo, ktoś się trafi, że będzie chciał go kupić...wejdzie tutaj i widzi to wszysko...lampka się zapala:) A tak może kiedyś trafi się ktoś, kto da za niego troche monet? odpowiedz

Legion - 58 minut temu, *.chello.pl @Kuba86: chłopie co ty gadasz? Czy ty czytałeś jakieś wywiady z nim? Przecież on jest totalnie odklejony i właśnie uważa się za wspaniałego! I że mu jest ciężej w Legii, bo jest wychowankiem, podczas gdy on tylko dlatego w ogóle się pojawia na boisku, bo w przeciwnym razie już dawno by go tu nie było! On zagrał dziś 100 mecz w Legii! Ile z nich było naprawdę dobrych w jego wykonaniu? Może 5. Więc przestań bredzić. Wszystkich oceniamy sprawiedliwie i nie będziemy nagle robić wyjątków, bo Maciusiowi bedzie smutno i będzie słabo grać. Wystarczy, że już redakcja stosuje parawan ochronny dla niego w plusach i minusach za mecze! On i tak będzie grał słabo, bo po prostu jest beznadziejny. odpowiedz

kaktus - 1 godzinę temu, *.orange.pl My kibice cierpieliśmy jeszcze bardziej... po pierwsze drżeliśmy o wynik, a po drugie musieliśmy oglądać "grę" Baku... odpowiedz

Barti - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @kaktus: ogłądanie go popsuło mi tak humor, że nawet za dużej ulgi nie poczułem przy bramce na 2:1, ten gość to targedia i nie rozumiem czemu gra on, a nie jakiś młody. odpowiedz

Legion - 1 godzinę temu, *.chello.pl My się męczymy oglądając Rosołka. Ile jeszcze? Przecież z niego nic nie będzie. Niech gra Strzałek a nie ta miernota! odpowiedz

... - 54 minuty temu, *.wtnet.de @Legion: w punkt. odpowiedz

Zlb 82 - 51 minut temu, *.t-mobile.pl @Legion: Japa!!!To jest Nasz chłopak!!! Co z wami ludzie że jedziecie ze swoimi???Z dumą nosisz barwy,o ile byłeś kiedyś na meczu?A jak tak to bądź dumny z każdego piłkarza co daje wszystko od siebie dla Naszej Legii,jak nie pal wrotki!!! Napisałbym ci mocniej,ale oczywiście nie pójdzie,bo piłkarzom byle leszcze mogą jechać,ale leszczom już nie!!! odpowiedz

Andrzej - 24 minuty temu, *.plus.pl @Zlb 82:

Może twój chlopak, jak masz na myśli że to wychowanek i dlatego ma przebywać na boisku pomimo ze jest beznadziejny, to pomysl o pozostałych wychowankach którzy przez niego odchodzą z klubu bo nie dostają szans, z trybun jeszcze gorzej Rosolek wyglada niż w telewizji bo cały czas mozna obserwować jak się porusza.

Rosolek, juz 22 lata, 100 spotkan z czego 95 najgorszy pilkarz (nawet oceny dla pilkarzy to potwierdzaja), zero techniki, zadnego dryblingu, pilka mu w 8/10 przypadkach odskakuje, podanie do niego to strata, nie ma strzału glowa czy noga, zero pressingu.

Ludzie piszą bo wychowanek, to już wyjaśniłem i ze zaangażowany, ciekawe w co, oglądnie niego to tylko wkur, gosc porusza się jak zagubiony, nie potrafi stosować pressingu, stoi pomiedzy bramkarzem i obronca i nie wie kogo atakować, mozna porównać jego bieganie do zaangażowania Pekharta, potwierdzenie w km czy w zoltych kartkach. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.