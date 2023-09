Urban: Mogliśmy wywieźć punkt z Warszawy

Jan Urban (trener Górnika): Po takim spotkaniu zawsze szkoda punktu, bo byliśmy bardzo blisko. Owszem, Legia miała przewagę optyczną oraz większe posiadanie piłki, ale sytuacje... być może jedną, dwie więcej. Jednak też mieliśmy dobre okazje do zdobycia gola. W drugiej fazie drugiej połowy meczu, gdy Yokota strzelał, Tobiasz obronił głową, trochę przypadkowo... Sytuacja zmieniłaby się na pewno. Później gospodarze zepchnęli nas do głębokiej defensywy, a nam pozostało szukanie szans po kontrach i nie było to łatwe. Myślę, że kibice obejrzeli dobre spotkanie, choć nie graliśmy otwartej piłki, ale to wynikało z innego planu na ten mecz. Cóż, ostatecznie przegrywamy, a szkoda, bo mogliśmy spokojnie wywieźć punkt z Warszawy. Niestety, stało się inaczej.

Paco - 59 minut temu, *.orange.pl Janek twój kurnik jest słaby . Trafiłeś na bardzo zmęczony zespół Baku ci pomógł a ty dalej swoje. Jeszcze czekam na opowieść jak 3 bramki Realowi strzeliłeś . Taki kurnik to twój szczyt możliwości . odpowiedz

hajdukL - 1 godzinę temu, *.plus.pl Jeśli chodzi o szyderców spod znaku 'to będzie trudny mecz' to chyba jednak nie pamiętają, nie chcą pamiętać albo po prostu nie mieli rozeznania siły i zdrowia drużyny pod władaniem ówczesnych sprawczych. Chyba też nie miałem...

Tak czy siak dla Janka Urbana te kilka lat, z pauzą, były ogromnym doświadczeniem, które miałem nadzieję, że zaprocentują po latach w postaci objęcia stanowiska selekcjonera Kadry. Bo jak nie teraz to kiedy.? Wyszło jak wyszło. Widocznie musi jeszcze swoje poszarpać w takim Górniku. odpowiedz

hajdukL - 1 godzinę temu, *.plus.pl Z całym szacunkiem Panie Janku ale, choć dziś mogliście wywieźć punkt z Warszawy, z Poznania mogliście wywieźć nawet trzy, a w Zabrzu tydzień temu zgarneliście pełną pulę to nie styka coś w tym Górniku. Niezmiennie powodzenia życzę. odpowiedz

Lupus - 2 godziny temu, *.centertel.pl Powinienes się cieszyć się że nie złapaliście 5 bramek odpowiedz

U - 2 godziny temu, *.tpnet.pl To był trudny mecz odpowiedz

singspiel - 2 godziny temu, *.4.149 oj, Jasiu, Jasiu, to był trudny mecz odpowiedz

Greg - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Jan „trudny mecz „ Urban odpowiedz

Legionista - 2 godziny temu, *.aster.pl Panie Janku z szacunkiem gdyby pan Baku Wam nie pomogl to Byscie mieli nadbagaż przy powrocie do Zabrza odpowiedz

Cezar - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Dobra rada trenerze: nie spinajcie d… tylko na Legie i derby tylko grajcie z takim zaangażowaniem mecze z zespołami na swoim poziomie to sytuacja w tabeli się poprawi. odpowiedz

K-2 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Cezar: to tekst do całego piłkarskiego swiata ale dzieki temu Legia jest lepsza szkoda ze liga słabsza na szczescie lech i rakow widza przeciwnikow w calej lidze i rywalizacjia jest miedzy 3 klubami o mistrza odpowiedz

