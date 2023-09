Strzałek za trzy punkty

Sędziowie

Trampek - 12 minut temu, *.125.33 Do przerwy graliśmy w 10-tkę - remisując 1:1 . Pod koniec drugiej połowy " zapadła decyzja " aby grać w 11-tu . Wygraliśmy ..2:1 .Panie trenerze porównaj Pan przydatność na boisku dwóch rówieśników do siebie Rosołka i Muciego - który w przeciągu dziesięciu minut był więcej przy piłce niż ..Rosołek w ciągu 73 minut . Młody Igor Strzałek - który jest torpedowany przez Pana dziś dał nam zwycięstwo , cenne zwycięstwo . Rosołek powinien zostać skierowany do głębokich rezerw LEGII II , Natomiast Baku - powinien odpocząć od piłki - musi ochłonąć , bo dziś był " jeźdźcem bez głowy" - podając piłkę piłkarzowi Górnika Musiolikowi co skutkowało utratą bramki . O innych spostrzeżeniach nie będę już pisał. Gratulacje za zwycięstwo dla zespołu LEGII . odpowiedz

Maverick - 13 minut temu, *.play-internet.pl Szkoda tego Baku ze tak katastrofalnie gra.Na 9 kolejek jedna bramka i zdaje się zero asyst.Liczyłem na więcej z jego strony zwłaszcza po tym co pokazywał w Warcie.Nie wiem skąd się wziął taki zjazd w dół u tego chłopaka...Jeśli kompletnie nie poprawi swojej gry to faktycznie należałoby z niego zrezygnować podobnie jak z Charatina oraz Picha czy Abu Hanny.Pamiętam jak Michniewicz prowadził Legię i prosił o wzmocnienia przed pucharami.Zawodników otrzymał,czyli ;Charatina,Abu Hannę,Celhakę oraz Muciego o ile się nie mylę.Sek w tym ze pierwszych trzech to Michniewicz nie chciał...Co do Strzałka oraz pozostałych młodych piłkarzach,to powinni oni dostawać więcej szans.Skoro taki 18 latek z Częstochowy zalicza hattricka,mając w sezonie strzelone 4 bramki i zdaje się 2 asysty,skoro taki Marchwinski 20 latek ma na koncie 5 bramek to dlaczego o rok młodszy od niego Strzałek dostaje tak niewiele szans?...Częściej grać młodymi.Oprócz Strzałka także Rejczyk oraz młody Ziółkowski rosły obrońca.Tym ostatnim był zainteresowany jakiś zachodni klub europejski odpowiedz

Wyrwikufel - 31 minut temu, *.vectranet.pl Baku i Celhaka najgorsi na boisku. Oni nie nadają się do Legii i każde ich pojawienie się na boisku nic nie wnosi. Jeśli Legia chce odchudzić kadrę, to oni są jako pierwsi do odstrzału. odpowiedz

AAA - 35 minut temu, *.chello.pl Nawet dobrym fachowcom przytrafiają się wpadki ale Panie Trenerze powielanie ich wpływa na całokształt Pana oceny pracy w Legii Warszawa.

Wystawianie niejakiego Baku to jest niedoróbstwo rodem z programu Usterka.

Wybrakowany towar należałoby po 3 reklamacjach natychmiast odesłać i żądać zwrotu kosztów broń Boże naprawy.

Tak samo w gastronomii ,jak danie dla większość klientów jest niezjadliwe to się zmienia menu i usuwa ten punkt w jadłospisie pomimo że w dużej części społeczeństwa rosół albo w wersji dziecięcej rosołek to obowiązkowy punkt na niedzielę to należy natychmiast zaniechać męczenia gości taką zupą.

odpowiedz

Miś Uszatek - 46 minut temu, *.t-mobile.pl Dobrze, że trenerem Legii nie są żadni pseudoznafcy czy inne kasztany. Baku wcale nie zagrał tak źle, nawet momentami dobrze. Sporo szarpał przy linii, wygrał kilka pojedynków "jeden na jeden", był aktywniejszy od Kuna. Trochę zgasł po wejściu Wszołka i zejściu na lewą stronę, a on jest prawoskrzydłowym. Ale zostanie zapamiętany z dwóch złych zagrań i teraz będzie miał jechane przez pół roku. Fatalne podanie do Slisza dzięki czemu górnik zdobył gola i niepotrzebne wdanie się w drybling z obrońcą przy kontrze w końcówce meczu gdzie miał po lewej stronie dwóch kolegów i byłoby pewnie 3-1. Przez większość meczu wcale nie grał gorzej od reszty, a solowa akcja po której trafił w poprzeczkę pokazuje, że ma spory potencjał. Nie oceniajcie i nie skreślajcie zawodnika po jednym czy dwóch złych zagraniach, bo każdemu czasami coś nie wyjdzie nawet Muci i Josue trafiają się duże błędy. Baku jest szybki i potrafi dryblować w przeciwieństwie do takiego Rosołka który nie umie nic i nie rokuje żadnych nadziei. odpowiedz

matus007 - 50 minut temu, *.orange.pl BRAWO, BRAWOO TYLKO (L) odpowiedz

Konrad Do(L)by Śląsk - 50 minut temu, *.play-internet.pl Takimi meczmi ....... końcówkami ...wygrywa się mistrzostwo.....brawo odpowiedz

Miasto dupiarza Rafałka - 50 minut temu, *.play-internet.pl Makanu Baku to taki Tomasz Sokołowski II dzisiejszych czasów odpowiedz

Robert Szenfeld - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Jeżeli Celhaka na tle Rosołka, a zwłaszcza Baku zagrał dobry mecz, to juz wszystko wiadomo. Myslałem, że sie ten negatyw zaczyna odbudowywać, ale naprawdę, dzis graliśmy w 10 a hanysy w 12 . To sie w pale nie mieści ile baboli w jednym meczu można zrobić . Juz reszcie druzyny puszczają nerwy .. ale komu podać, skoro tylko on nieobstawiony ? A nieobstawiony, bo i tak nic nie zrobi, więc dublują przeciwnicy krycie innych zawodników. odpowiedz

tonton - 1 godzinę temu, *.206.248 @SEBO(L): czyli zamiast wyjść II składem bez baku i rosołka i wygrać mecz spokojnie 2 czy 3 do zera lepiej "dać się przeciwnikowi wybiegać" i ratować się w doliczonym czasie rzucając I skład na intensywne wymęczenie? No jeśli Kosta myśli tak jak Ty, to ja się boję o naszą przyszłość odpowiedz

c u L t ⚽️ Warsaw ⚽️Sport⚽️✨✨✨ - 1 godzinę temu, *.02.net No i co trenerku teraz postawisz na Strzałka?młody nie odszedł z Legii a go namawiano że nigdy niezgra został walczył i co ?!chyba miejsce dziš wywaLczył?!Strzałek brawo kibicowałem ci od Vuko czasów i wierzyłem że bédá ludzie z ciebie dziêki za 3pkt odpowiedz

olew - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Fajny meczyk. Grajki dziś dobre, ambitne , choć trochę zmęczone mentalnie. Górnik to chyba najsłabsza drużyna jesienią na Legii, a mógł wygrać ! Wszyscy nasi świetni ! Brawo Legia ! Baku pościga się w środę z Grosickim i "odkupi" tę brameczkę podarowaną Zabrzu. LEGIA to POTĘGA !!! odpowiedz

Ja - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Ludzie, weźcie na spokój, już w zeszłym sezonie graliśmy jedną jedenastką wszystkie kolejki i skończyło się na przerżnięciu MP. Skoro nie dało się wszystkiego wygrać grając 40 meczów tym samym składem, to tym bardziej nie da się jedną jedenastką uciągnąć 52 meczów (a kto wie, może nawet i więcej ;)). Bardzo dobrze, że dziś było porotowane, zmiennicy są w rytmie meczowym, Górnik połamał sobie na nich ząbki, potem weszły kozaki szybkie i wściekłe i zrobiły, co trzeba. Gdyby wyszła podstawa, to pewnie by rozniosła Zabrzan z 5-1, tylko po co? Przed nami trzy bardzo ciężkie wyjazdy - do Szczecina, gdzie nie wygraliśmy od sześciu lat, Białystok gdzie zawsze są ciężary i na dokładkę rozjuszone po batach w Bośni AZ. Potem też wcale łatwiej nie będzie. Trzeba rozsądnie gospodarować siłami, a Kosta to potrafi, więc dajcie mu w spokoju pracować. Pozdrówko i tylko (L)! odpowiedz

Legia -Zabki -anglia -fan forever - 1 godzinę temu, *.skybroadband.com Co tu mozna powiedziec baku rezerwa i tyle w temacie a rosolek rezerwy nie mam pojecia za jakie zaslugo trener go wystawia a strzaek tp melodia przyszlosci oby takich grajkow ze szkolki wystawiali a mysle ze perelki sie znajda a mysle ze o to tu chodzi po to stworzono przecierz zeby tam znalesc kota a nie lebiege odpowiedz

ABC - 1 godzinę temu, *.getfiber.pl Rosół blady jak zwykle, naprawdę przydałoby się go dać na wypożyczenie... nie próbować go sprzedawać pokazując w meczach bo na tym tracimy.

Strzałek mimo braku minut lepiej reaguje i ustawia się w meczu.



Jose - coś jest nie tak....



Baku - reklamować jak na gwarancji.... jak po gwarancji oddać BCM.



Muci klasa Europa. Odblokował się i nie przeszkadzać mu.....

odpowiedz

Tom - 2 godziny temu, *.metrointernet.pl Rosołkowi życzę powodzenia w innym, słabszym klubie, a panowie Baku i Celhaka niech po prostu wypier...lają. odpowiedz

artic - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Tom: Mało brakowalo a Maciek Rosolek strzelil by bramke ala Daniel Ljuboja z Piastem i wtedy by sie mowilo o magicznym dotknieciu Rosolka :) odpowiedz

Kamień - 1 godzinę temu, *.chello.pl @artic: to była bramka z Podbeskidziem odpowiedz

artic - 24 minuty temu, *.t-mobile.pl @Kamień: Kolega sie myli to byl jednak mecz Legia- Piast i bramka piętka Daniela na 3- 2 13kolejka sezon 2012- 13 i dosłownie z tego samego miejsca z ktorego strzelal dzis Rosołek i na ta sama bramke! Ta bramka jest nr 1 wsrod najladniejszych bramek D.L. w (L) prosze obejrzec jest w necie.

odpowiedz

Kibic - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Władeczek jaka pogoda w Białymstoku?????? Ile macior wyprowadziłeś dzisiaj na pole??????? Chyba masz żniwa bo milczysz coś ostatnio odpowiedz

Kipkorir - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Kto tego partacza Baku tu sprowadził, powinien z własnej kieszeni pokrywać wszystkie jego koszty. odpowiedz

Czarny76 - 16 minut temu, *.centertel.pl @Kipkorir: I moje leczenie nerwicy której zapewne zaraz się nabawię jak on znowu będzie gral odpowiedz

Legion - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Jak długo jeszcze będziemy raczeni tą miernotą Rosołkiem, a jednocześnie tak mało minut dostaje Strzałek, który chociaż ma jakiś talent i potencjał. Przecież z Rosołkiem to my ciągle jakby grali w osłabieniu! Dość promowania usilnego tej parodii piłkarza! odpowiedz

Aqq - 2 godziny temu, *.media.pl Trzeba cieszyć się z tego co jest. W polskich realiach mecze co 3 dni oznaczają częste straty punktów z powodu krótkich ławek i mało wartościowych zmienników. A przeważnie co rundę i tak jakiś piłkarz z podstawowego składu odchodzi i trzeba szukać zastępcy odpowiedz

WWL - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Ostatnio pisałem i wcale ie jestem jakiś ekspert że nie trawię Rosołka i Baku.

Wolałbym ogrywać Strzalka i masz.

Nie tylko ja to widzę chyba że poziom tych dwoch kopaczy to conajwyzej dla drużyn typu piast czy korona.

Dla Legii trzeba się starać i mieć jakość.

Ok,starają się, ale jakości nie ma.

Nie chce krytykować trenera ,ale nie rozumiem, czemu zdjął Kuna a zostawił najgorszego Baku? odpowiedz

curragh - 2 godziny temu, *.4.149 @WWL: bo Kun zagrał 90 minut z Anglikami? odpowiedz

Ja - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @WWL: bo Kun zagrał na pełnej intensywności przez 90 minut z AV w czwartek, a w środę jest jeszcze mecz z Pogonią, która na wyjeździe nam nie leży i ostatnio wygraliśmy tam za parodysty Jozaka (jesień 2017). Bardzo dobrze, że Kosta porotował i że to dźwignęli. Jeśli chodzi o Strzałka, też bym go wolał częściej oglądać, ale to jednak trochę inna charakterystyka, niż pressujący i męczący przeciwnika Rosołek. Wahadłowym też nie jest, więc Baku gra z braku laku, to na lewej, to na prawej, co mu na pewno nie pomaga. Choć go oczywiście nie usprawiedliwiam, bo takich błędów jak dzisiaj popełniać nie wolno. Na te wahadła to jest ogólnie cieniutko ze zmianami, poza Wszołkiem, Kunem i Baku jest tylko Dias, który dopiero co przyszedł i na razie się nie zaaklimatyzował + połamany Mustafaev. odpowiedz

Smutny - 2 godziny temu, *.lukman.pl Ale ten Baku to jest słaby :( odpowiedz

jc - 2 godziny temu, *.centertel.pl Asysta przy golu dla Górnika wykonana przez negatywnego bohatera, to zwykły sabotaż. odpowiedz

Lao - 2 godziny temu, *.netfala.pl Zmęczeni po czwartku, ale znów dali nam powód do radości. Ogromne brawa. Co jeszcze muszą zrobić Rosołek, Celhaka o Baku aby im podziękowano? odpowiedz

PLBBOY - 2 godziny temu, *.com.pl @Lao: Cielaka akurat całkiem nieźle zagrał. odpowiedz

chrisSiekierki - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Lao: Celhaka to akurat w tym meczu zagrał dobrze, Rosołek na swoim normalnym poziomie czyli poza jednym strzałem nie było go na boisku a Baku niestety katastrofa odpowiedz

singspiel - 2 godziny temu, *.4.149 @Lao: Celhaka to przesada. są jeszcze za to Pich i Charatin odpowiedz

Lao - 1 godzinę temu, *.netfala.pl @chrisSiekierki:

No dobra, może przegiąłem z tym Clehaką:). odpowiedz

mietowy - 2 godziny temu, *.aster.pl dzieki za 3pkt Baku - czlowiek we mgle nie czuje wogole gry a Rosołek zatrzymal sie w rozwoju - sportowym odpowiedz

(L)eve(L)64 - 3 godziny temu, *.plus.pl Strzałek+strzał=gol



Rosołek+bieganie=bryja odpowiedz

Mandziewicz - 3 godziny temu, *.vectranet.pl A czemu kibic z Białegostoku który udaje kibica Legii i pisze tu bzdury o maciorach sie nie wypowiada ostatnio????? Znudziło mu sie??????? odpowiedz

Kibic Rembertów - 2 godziny temu, *.0.0 @Mandziewicz : Władeczek wróć!!! Naród Cię potrzebuje.... odpowiedz

Mandziewicz - 8 minut temu, *.vectranet.pl @Kibic Rembertów: przecież to białostocki troll odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.plus.pl Ludzie takim partaczom jak Baku Celhaka Charatin to powinniśmy podziękować. A inni zapier...ć bo bez zwycięstwa nie zdobędziemy MP bo inne drużyny mają na nas spinę na 200%. Dzięki za dzisiejsze zwycięstwo LEGIA WARSZAWA! Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

KIBIC - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Dzisiejszą bramkę zawalił Baku i Tobiasz. Ten pierwszy jest dramatycznie słaby pod każdym względem i dziwi mnie że sie go nie pozbyli. Mam nadzieje, że po przerwie zimowej go nie będzie. A Tobiasz??? Fakt, że zaczeło sie od Baku ale Tobiasz nie umie grać na przedpolu to nie Szczęsny Maciej czy chocby Szamotulski. Gdyby trzymał się linii bramkowej to by to obronił. Ile można oglądac błedy Tobiasza?????????? odpowiedz

chrisSiekierki - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @KIBIC: Tobiasz dziś nie zawalił bramki, wprost przeciwnie; dwie wybronił ( jedną przypadkowo ) a co do gry na przedpolu to pełna zgoda. odpowiedz

geds - 3 godziny temu, *.chello.pl Brawo!!!

Ale... wiadomo że trener musi rotować jednak to bardzo zły pomysł żeby w tym samym czasie na ławce siedział i Elitim i Jozue. Jeden z nich powinien być przy Sliszu. Po drugie, 4 najlepszych graczy wyrotować w tym samym czasie? Elitim, Jozue, Muci Wszołek... nie widzę lepszych. I wszyscy naraz na ławce. Runijać to mądry gość, napewno wyciągnie wnioski, bo ten model rotacji był akurat kiepski. odpowiedz

Cezar. - 3 godziny temu, *.centertel.pl Panie redaktorze,obroniliśmy twierdzę i co pan na to,sensacja , nieprawdaż?Legia rządzi! odpowiedz

Eaton - 3 godziny temu, *.aster.pl Legia Aston Villa 3-2

Legia - Górnik Zabrze 2-1

Aston Villa - Górnik 2-0 i 1-1 (sezon 1977-78) odpowiedz

Benn - 3 godziny temu, *.wanadoo.fr Rosołka na ławę i tak go nikt nie kupi.Dać szanse Strzalkowi,on to napewno wykorzysta.Baku i Cebulhaka wypad. odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Słabo to wyglądało. Jednak zmiennicy odstają od pierwszego składu. Dziwię się, że gra taki Baku lub Celhaka a nie gra Strzałek. Rosołek na swoim poziomie. Oj dużo zmian nas jeszcze czeka by mieć piłkarzy, którzy wchodząc do pierwszego składu nie obniżą poziomu drużyny.

Burch i Dias jedna wielka niewiadoma. Kramera znowu nie było nawet na ławce. Kapustka to już melodia przeszłości. odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com 80 minuta, Baku dosrodkowuje a pilka leci w trybuny. Wieszczycki w tv: Baku, to nie jest jego dzien.



Ja: To nie jest jego stulecie. Grajac takimi drewniakami przegrywa sie tytuly.



Fenomenalne wykonczenie Strzalka! Ktory to jest bardzo aktywny na boisku. Natomiast przepiekne podanie Wszolka. Moncne ale pilka szla po trawie jak po sznurku, zero "podskokow", idealnie. Brawo Wszolek i brawo Strzalek za wykonczenie.



Ogromnie wazne 3 punkty w bagazu. Odetchnalem... odpowiedz

G68 - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Krzeszczu: pełna zgoda. odpowiedz

Krzysztof - 3 godziny temu, *.centertel.pl Królewskie w lodówce się mrozi!

Za zwycięstwo Legii Warszawa! odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.plus.pl Ludzie a tak myślałem że może Igor coś walnie.... jjjjjeeeesssssttttt Morwa kać jeeeesssstttt..... najważniejsze zwycięstwo i 3 punkty. Kocham LEGIĘ!!! Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

Legionista - 3 godziny temu, *.net.pl Co robią te dwie niedojdy Baku i Rosołek odpowiedz

MarioL - 3 godziny temu, *.wanadoo.fr @Legionista: czekają na transfer. odpowiedz

Legionista - 2 godziny temu, *.net.pl @MarioL : chyba do Łamagi Łamagów odpowiedz

MarioL - 2 godziny temu, *.wanadoo.fr @Legionista: nie ważne gdzie.Ale to i tak transfer.Jakaś kasa wpadnie dla Miodka. odpowiedz

Krzysztof - 3 godziny temu, *.centertel.pl Ja Kocham Legię! odpowiedz

MarioL - 3 godziny temu, *.wanadoo.fr Mam nadzieje że Strzałek zastąpi w końcu tego Rosołka.Baku dno.Brawo za walkę do końca. odpowiedz

Sober - 3 godziny temu, *.orange.pl Legia walcząca do końca !

Brawo drużyna ! odpowiedz

r - 3 godziny temu, *.vectranet.pl 1. Kiedy ostatni raz Legia wygrała 5 kolejnych meczy u siebie w lidze?

2. Kiedy ostatni raz Legia wygrała 5 kolejnych pierwszych meczy w lidze u siebie?



odpowiedz

Eaton - 3 godziny temu, *.aster.pl @r:

komentarz też na 90 minut odpowiedz

r - 3 godziny temu, *.vectranet.pl 3. Kiedy ostatni raz w lidze Legia nie przegrała u siebie więcej niż 24 spotkania z rzędu? I jakie były najdłuższe serie? odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Baku wreszcie z....asystą:)))) odpowiedz

eLpolo - 2 godziny temu, *.57.25 @Leśny Dziadek : :))) Nie pamietam żeby jeden zawodnik tak partolił cały mecz. Różnie grali ale żeby jeden tak odstawał to nieeeepamietam. Dramat . odpowiedz

tonton - 3 godziny temu, *.206.248 CZARNA KOMEDIA!

A poważnie - Kosta absoultnie dał ciała ze zmianami. Cud nas uratował. Mam nadzieję, że CZARNA KOMEDIA zostanie wyrzucona na śmietnik odpowiedz

SEBO(L) - 2 godziny temu, *.chello.pl @tonton: To było przemyślane przez Kostę. Dać wybiegać się Gornikowi przeciw Baku (grającemu przeciwko sobie,wszystkim i wszystkiemu),Celhace i Rosołkowi,by na podmęczonego przeciwnika rzucić to, co ma najlepsze w ofensywie. Mogli grać w 5 -ciu te 20 -30 minut na dobrej intensywności przeciw rywalowi mającemu godzinę w nogach

I to dało efekt. Brawo. odpowiedz

