Fotoreportaże z Łazienkowskiej

24 409 kibiców stawiło się w niedzielne popołudnie na stadionie przy Łazienkowskiej 3. Legia walczyła o trzy ligowe punkty z Górnikiem Zabrze i udało się je wyszarpać w doliczonym czasie gry, po bramce wprowadzonego kilkanaście minut wcześniej Igora Strzałka. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego spotkania. Fotoreportaż z meczu - 63 zdjęcia Mishki Fotoreportaż z meczu - 43 zdjęcia Kamila Marciniaka

Bemowo - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Tobiasz po raz kolejny najsłabszy odpowiedz

wkz - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Bemowo : no raczej Baku... nie sądzisz? odpowiedz

