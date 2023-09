Pekhart: Łatwiej gra nam się w Europie

Niedziela, 24 września 2023 r. 21:30 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Zaczęliśmy ten mecz dobrze, strzeliliśmy szybko bramkę. Potem znów zrobiliśmy "nasz" błąd. Z czasem Górnik czuł się coraz mocniej, ale my powinniśmy "zamknąć" to spotkanie już w pierwszej połowie, bo mieliśmy kilka okazji. Kontrolowaliśmy przebieg gry, ale nie mogliśmy sobie stworzyć nic klarownego. W końcu się udało, najważniejsze są trzy punkty - powiedział po zwycięstwie nad Górnikiem Zabrze napastnik Legii, Tomas Pekhart.









- Dziś odczuwaliśmy skutki zmęczenia, ale nie tylko tym meczem z Aston Villą. Gramy co trzy dni już od trzech miesięcy. Osobiście zawsze czuję większe zmęczenie w tych weekendowych spotkaniach, bo od czwartku do niedzieli są tylko trzy dni. Jak gramy w niedzielę, to do kolejnego czwartku jest ten jeden dzień odpoczynku więcej. To robi różnicę w odnowie.



- W tym sezonie w każdym spotkaniu jak mamy zły wynik, to walczymy do samego końca. Ta drużyna ma bardzo duży charakter, pokazaliśmy to już nie raz.



- Mecze w Ekstraklasie są zupełnie czym innym. Nam łatwiej gra się na arenie europejskiej. W Europie mamy więcej przestrzeni do gry. W przypadku Ekstraklasy jakieś 80% zespołów, które przyjeżdżają na Łazienkowską, chce tylko grać w defensywie. Dzisiaj było podobnie, Górnik był nisko ustawiony i czekał tylko na kontrataki. W Europie zespoły grają zdecydowanie bardziej otwartą piłką, dla nas również jest to przyjemniejsza gra.



- Czasami zdarzy się taki błąd, jak przy bramce dla rywala. Jesteśmy zespołem, walczyliśmy do końca i w końcu się udało. Nie jest ważne, kto zrobił ten błąd. W następnym spotkaniu może się jakiś przydarzyć mnie albo komuś innemu. Nie ma sensu o tym dyskutować.