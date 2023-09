W najbliższą środę o 20:00 piłkarze Legii rozegrają zaległe, wyjazdowe spotkanie z Pogonią Szczecin. Bilety na ten mecz nabywać będzie można przed niedzielnym spotkaniem z Górnikiem Zabrze - w godzinach 15:15 - 17:15 w SportsBarze Ł3. Cena biletu: 70 złotych. Wyjazd samochodowy, transport we własnym zakresie.

