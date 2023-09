Zapisy na czarter do Birmingham

Sobota, 23 września 2023 r. 16:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższy wtorek, 26 września, w godzinach 19:00 - 20:00 w Źródełku prowadzone będą zapisy na czarterowy wyjazd do Birmingham na rewanżowy mecz z Aston Villą. Spotkanie rozegrane zostanie 30 listopada. Cena przelotu w obie strony wynosi 1700 złotych i nie zawiera kosztu biletu na mecz, zawiera z kolei transport z lotniska na stadion i ze stadionu na lotnisko. Do wyjazdu do Anglii konieczne jest posiadanie ważnego paszportu.



Przy zapisach, oprócz wniesienia pełnej opłaty, należy podać imię, nazwisko, PESEL, numer paszportu oraz numer telefonu.