Maraton w dniu meczu z Górnikiem. Będą utrudnienia drogowe

Sobota, 23 września 2023 r. 19:03 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W dniu meczu Legii z Górnikiem po raz 45. zorganizowany zostanie Maraton Warszawski. Chociaż zawody biegowe rozpoczną się już o godzinie 9:00 i nie będą odbywać się bezpośrednio w okolicy ul. Łazienkowskiej, to utrudnienia w ruchu będą obowiązywać - szczególnie w centrum - do godziny 16:00. Radzimy zaplanować dojazd na stadion z odpowiednim wyprzedzeniem.



W tym roku start i meta biegu znajdować się będą pomiędzy Pałacem Kultury i Nauki i Dworcem Centralnym. Najdłużej zamknięta będzie ulica Emilii Plater. Do godziny 16 będą utrudnienia na ulicy Miodowej, Krakowskim Przedmieściu, Nowym Świecie, Świętokrzyskiej, Jasnej, Złotej, Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej. Trasy linii autobusowych i tramwajowych, wraz z kolejnymi etapami i przemieszczaniem się biegaczy, będą się zmieniały.



Dotychczas terminy Maratonu Warszawskiego dopasowane były do dat meczów Legii. Możemy podejrzewać, że ze względu na maraton, spotkanie z Górnikiem rozegrane zostałoby w inny dzień, gdyby nie awans legionistów do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy i czwartkowy mecz z Aston Villą, który wykluczył możliwość gry z KSG w sobotę.