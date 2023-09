Legioniści 20. w mistrzostwach Ameryki kl. 505

Załoga żeglarskiej Legii Warszawa w składzie Kuba Pawluk i Marcin Józefowski zajęła 20. miejsce w dwudniowych regatach "Pre Worlds" w klasie 505, które mają rangę mistrzostw Ameryki. Po pierwszym dniu rywalizacji, legioniści plasowali się na miejscu 25. Nasza załoga była szósta spośród ekip z Europy. Zwyciężyła załoga w składzie Mike Martin i Adam Lowry. "W najlepszym wyścigu finiszowaliśmy 13. Jest dobrze, a wyścigi codziennie są spektakularne" - informują legioniści, którzy już jutro w San Francisco rozpoczną rywalizację w Mistrzostwach Świata klasy 505. Legioniści chcą zrehabilitować się za słabszy wynik w niedawnych mistrzostwach Polski, do których przystępowali z kontuzją Marcina.

