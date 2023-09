Wypożyczeni: Bramka Lachowicza we Włoszech

Poniedziałek, 25 września 2023 r. 12:25 Fumen, źródło: Legionisci.com

Udany wejście we Włoszech zaliczył Oskar Lachowicz. W swoim drugim występach w barwach młodzieżowej drużyny Spezii 18-latek wszedł z ławki i zdobył kontaktową bramkę w rywalizacji z Ceseną. Pełny mecz w I lidze rozegrał Bartłomiej Ciepiela, ale nie zdołał pokonać bramkarza Polonii Warszawa. Natomiast Maciej Kikolski otrzymał srogą lekcję od graczy Wisły Płock wyjmując piłkę czterokrotnie z siatki.



Wypożyczeni legioniści

Bartłomiej Ciepiela (Resovia Rzeszów) - 90 minut w zremisowanym 1-1 meczu z Polonią Warszawa

Maciej Kikolski (GKS Tychy) - 90 minut w przegranym 1-4 meczu z Wisłą Płock

Jakub Kisiel (Podbeskidzie Bielsko-Biała) - do 63. minuty w zremisowanym 1-1 meczu z Górnikiem Łęczna

Kacper Knera (Elana Toruń) - od 56. minuty w wygranym 1-0 meczu z Sokołem Kleczew

Marcel Krajewski (Znicz Pruszków) - od 58. minuty w przegranym 1-2 meczu ze Stalą Rzeszów

Oskar Lachowicz (Spezia Primavera) - od 61. minuty w przegranym 1-3 meczu z Ceseną Primavera. Strzelec bramki na 1-2 w 68. spotkania.

Jordan Majchrzak (Puszcza Niepołomice) - od 65. minuty w zremisowanym 1-1 meczu z Radomiakiem Radom. Ukarany żółtą kartką.

Jakub Murawski (Wieczysta Kraków) - nie grał w wygranym 1-0 meczu z KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski

Jakub Okusami (Pogoń Siedlce) - nie grał w zremisowanym 3-3 meczu z Kotwicą Kołobrzeg

Maddox Sobociński (GKS Wikielec) - do 81. minuty w zremisowanym 1-1 meczu z Lechią Tomaszów Mazowiecki. Ukarany żółtą kartką.



Skrót meczu Wisła Płock - GKS Tychy