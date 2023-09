LKE: Weekendowe wyniki rywali Legii

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

dodaj

KL - 43 minuty temu, *.chello.pl Czyli

Legia > Chelsea? odpowiedz

1234 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Ten Mostar gra do końca tak jak my, trzeba uważać odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.