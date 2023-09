Muci: Odnieśliśmy dziś ważne zwycięswo

Niedziela, 24 września 2023 r.

- Po meczu z Aston Villą otrzymałem bardzo dużo wiadomości, wiele gratulacji. Ludzie byli naprawdę dumni ze mnie, z drużyny. Osiągnęliśmy historyczne zwycięstwo. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy, podobnie jak cała Warszawa. Dzisiaj również odnieśliśmy ważne zwycięstwo, które nie przyszło nam łatwo. Teraz czeka nas bardzo trudny mecz przeciwko Pogoni, na który czekamy - powiedział po spotkaniu z Górnikiem Zabrze Ernest Muci.









- Czy Ernest Muci jest na sprzedaż? Nie wiem, to robota dyrektora Jacka Zielińskiego. Ja skupiam się na tym, co dzieje się na boisku, a on zajmuje się pozostałymi rzeczami.



- Josue pomaga mi bardzo mocno. Motywuje mnie, sporo się od niego uczę, również na boisku. Jest wielkim piłkarzem, bardzo ważnym dla nas. Ważne jest mieć kolegę, który wspiera w taki sposób. On wie, że stać mnie na zdecydowanie więcej, ja też się staram od niego uczyć. Wychodzi z tego niezła współpraca.



- To, że jestem tak samo szybki z piłką przy nodze co bez piłki, to kwestia sporej liczby treningów. Także pewien dar, z którym się urodziłem. Jestem zadowolony, że mogę to pokazywać przed taką publicznością, w tak wielkim klubie. Jestem ciekawy, jak dalej rozwinie się ten sezon, bo jest on bardzo ważny.



- Moja ulubiona pozycja na boisku? Mogę grać jako napastnik, fałszywa dziewiątka, dziesiątka. Lubię te pozycje, ale mogę grać również na skrzydle. Po prostu lubię być piłkarzem z formacji ofensywnej, który daje swojej drużynie jak najwięcej.