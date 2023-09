Rezerwy

III liga: Pogoń Grodzisk Mazowiecki 1-1 Legia II Warszawa

Sobota, 30 września 2023 r. 16:50 Mishka, źródło: Legionisci.com

W meczu 10. kolejki III ligi Legia II Warszawa zremisowała na wyjeździe z Pogonią Grodzisk Maz. 1-1. Obie bramki padły w pierwszej połowie. W wyjściowym składzie znaleźli się zawodnicy pierwszej drużyny - wracający po urazie Rafał Augustyniak, a także Patryk Sokołowski. Kolejne spotkanie "Wojskowi" rozegrają 4 października o godz. 15, a ich przeciwnikiem będzie Świt Nowy Dwór Maz. Będzie to zaległy mecz 7. kolejki.



W pierwszych minutach spotkania grę prowadzili gospodarze i to oni mieli po swojej stronie kilka sytuacji podbramkowych. W 15. minucie Adam Ryczkowski zagrał do Jakuba Jędrasika. Wydawało się, że ta akcja może przynieść przynajmniej strzał na bramkę, ale tak się jednak nie stało. W odpowiedzi świetną akcję przeprowadzili Jaroń i Apolinarski, a ten drugi oddał uderzenie. Dobrze interweniował Gabriel Kobylak i skończyło się tylko na rzucie rożnym. Chwilę później swojej szansy spróbował Ryczkowski, a dobijał Robert Pich. W 20. minucie Aleksander Waniek strzelił z dystansu, Małecki odbił piłkę, a dobitkę na róg wybili obrońcy. W 23. minucie świetnie uderzał Waniek, piłka odbiła się od słupka, jeszcze z bliskiej odległości chciał dobijać Pich, jednak skiksował. W 30. minucie padła bramka dla Pogoni. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego najlepiej do piłki wyskoczył Aleksander Gajgier i skierował ją do siatki.



W 35. minucie legioniści dwukrotnie uderzali na bramkę Mateusza Małeckiego, najpierw Augustyniak, a po chwili Sokołowski. W 36. minucie po raz kolejny płasko z dystansu strzelał Waniek. Tym razem uczynił to skutecznie i mieliśmy 1-1.



Już na początku drugiej połowy gospodarze mieli dogodną sytuację - Jaroń strzelał z prawej strony, dobrze spisał się jednak Kobylak. Chwilę później tuż przed polem karnym faulowany był Ryczkowski. Bezpośrednio na bramkę uderzał Waniek - trafił jednak tylko w poprzeczkę. W 53. minucie celny strzał oddał Sokołowski. Choć nie był on mocny, sprawił dużo problemów Małeckiemu. 9 minut później Jędrasik nie trafił w piłkę po dobrym dośrodkowaniu Zięby. Jeszcze w tej sytuacji w polu karnym faulowany był Patryk Konik i sędzia wskazał na jedenasty metr. Do piłki podszedł Adam Ryczkowski, ale jego strzał obronił golkiper.



W 67. minucie Maksymilian Stangret, który chwilę wcześniej pojawił się na boisku, uderzał z pierwszej piłki z prawej strony boiska, niestety przeniósł piłkę nad poprzeczką. Kolejne minuty nie przyniosły interesujących sytuacji. Dopiero w 84. minucie na bramkę strzelał Pich, jednak ponownie skiksował. Po chwili próbował się poprawić, ale i tym razem posłał futbolówkę niecelnie. Minutę później oddał trzeci strzał, także nieskutecznie. Jeszcze w doliczonym czasie w poprzeczkę trafił Stangret.



1-0 - 30' Aleksander Gajgier

1-1 - 36' Aleksander Waniek



Pogoń: 12. Małecki - 27. Gładysz, 6. Skowroński, 8. Mazur, 9. Odolak, 20. Winiarski (86' 17. Żurawski), 15. Niski (82' 19. Imiołek), 16. Gajgier, 23. Sommerfeld, 10. Jaroń (58' 11. Zinkiewicz), 7. Apolinarski



Legia II: 1. Gabriel Kobylak - 26. Kacper Wnorowski, 4. Rafał Augustyniak (76' 24. Jan Ziółkowski), 32. Lindsay Rose - 20. Michał Zięba, 18. Patryk Sokołowski (66' 14. Mateusz Możdżeń), 8. Aleksander Waniek, 16. Patryk Konik, - 15. Robert Pich (90+1' 22. Wiktor Puciłowski), 11. Adam Ryczkowski (66' 27. Cyprian Pchełka), 7. Jakub Jędrasik (66' 9. Maksymilian Stangret)



żółte kartki: Gajgier, Mazur, Apolinarski - Augustyniak, Wnorowski



