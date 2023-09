Rugby

Legia Warszawa 26-22 Posnania Rugby Club

Sobota, 30 września 2023 r. 18:41 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 3. kolejki I ligi rugby Legia Warszawa wygrała z Posnanią Rugby Club 26-22. Do przerwy legioniści przegrywali 7-15. Było to trzecie kolejne zwycięstwo stołecznego zespołu, co oznacza, że zanotowali oni komplet punktów w dotychczasowych meczach. Losy spotkania nie były pewne do samego końca. W ostatniej akcji Poznaniacy byli bardzo bliscy dającego wygraną przyłożenia, jednak ich zawodnik zgubił piłkę. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają za tydzień, na wyjeździe ze Spartą Jarocin.









Legia Warszawa 26-22 (7-15) Posnania Rugby Club

punkty Legia: Simon Mikaberidze 5 (P), Daniel Żołkowski 4 (2 pd), Saba Kharaishvili - 5 (P), Maciej Lenartowicz - 2 (pd), Szymon Twardowski - 5 (P), ? - 5 (P)

punkty Posnania: 4 P, 1 pd



P - przyłożenie, pd - podwyższenie, K - karny



Legia: 1. Bartosz Bardziński, 2. Krzysztof Kucharski, 3. Marcin Brewiński, 4. Adam Matys, 5. Piotr Bielec, 6. Dawid Poznański, 7. Brighton Zimondi, 8. Saba Kharaishvili, 9. Giorgi Mikaberidze, 10. Daniel Żołkowski, 11. Mamuka Tabatadze, 12. Kamil Wilkowski, 13. Simon Mikaberidze, 14. Maciej Lenartowicz, 15. Szymon Twardowski

rezerwa: 16. Krzysztof Książek, 17. Adrian Rudnik, 18. Robert Sobiesiak, 19. Stanisław Ścibor, 20. Vincent Clements, 21. Kamil Czajka, 22. Wojciech Borys, 23. Rafał Świontek

trenerzy: Michał Kisiel, Tomasz Borowski



Posnania: Przemysław Przybyła, Mateusz Paluch, Jan Zawadzki, Aron Matuszewski, Sebastian Misiuna, Maciej Paluch, Mateusz Nitschke, Piotr Matiaszek, Jesus Canizalez, Dominik Machlik, Nestor Aguirre, Marcin Stafiej, Jędrzej Matuszewski, Kamil Kowalski, Pascal Majkowski

rezerwa: Jan Goliński, Kasper Nalewaj, Łukasz Jezierski

trenerzy: Dominik Machlik, Arkadiusz Mąkina



żółte kartki: Kucharski, Ścibor