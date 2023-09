Gustafsson: Legia to drużyna kompletna

Wtorek, 26 września 2023 r. 16:15 źródło: Pogoń Szczecin

- Musimy pokazać wszystko, co mamy, dać z siebie sto procent, aby jutro wygrać. To jest dobry moment, abyśmy pokazali się z jeszcze lepszej strony. Musimy być dobrzy w każdym elemencie gry. Musimy być tak dobrzy, jak powinna być dobra Pogoń. Musimy być dobrzy dla naszych kibiców, pozwolić im się ponieść. Musimy też pamiętać o naszej mentalności, a wtedy powinno być jak należy - mówi przed środowym meczem z Legią Warszawa trener Pogoni Szczecin, Jens Gustafsson.









- Plan jest taki, abyśmy strzelili o jednego gola więcej. Oczywiście, Legia wygląda bardzo dobrze, zarówno jeśli chodzi o defensywę, jak i atak. My jednak w meczu z Cracovią pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie stawić im czoła. Gdyby do tego meczu z Legią doszło trzy tygodnie temu, to być może byśmy nie byli na niego gotowi, ale w obecnej sytuacji czujemy się znacznie lepiej.



- Zawsze trudno zgadnąć, jak będzie wyglądać spotkanie, ale myślę, że mecz będzie dość otwarty. Oba zespoły lepiej czują się w ataku, przy piłce, oba mają klasowych graczy, zwłaszcza w ofensywie, więc byłbym zaskoczony, gdyby spotkanie było zamknięte.



- Takie mecze jak te z Legią i z Lechem to są starcia, na które wszyscy czekają. Zawodnicy, trenerzy, kibice, pracownicy w administracji. Wszyscy nie możemy doczekać się takich spotkań przy pełnych trybunach i wspaniałej atmosferze. Nasza mentalność nie jest zależna od tego, jak wyglądał zeszły sezon. Podbudowały nas bardzo dwa ostatnie mecze, zwłaszcza ten z Cracovią. Najistotniejsze jest to, abyśmy w siebie wierzyli. Wiemy, jak grać w piłkę i dopóki będziemy w to wierzyli, to będzie dobrze. Legia to doskonały zespół, świetnie prezentujący się na boisku. Drużyna kompletna, mógłbym powiedzieć. Na każdym etapie gry będziemy musieli dawać z siebie wszystko. Zarówno w ataku, obronie, jak i strefach przejściowych będziemy musieli być dobrzy.