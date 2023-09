Tomasz Musiał został wyznaczony do sędziowania zaległego meczu 6. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Pogonią Szczecin i Legią Warszawa. Na liniach pomagać mu będą Sebastian Mucha Marcin Ciepły, sędzią technicznym będzie Aleksander Borowiak, natomiast w wozie VAR zasiądą Bartosz Frankowski i Marcin Boniek. Spotkanie odbędzie się w środę, 27 września o godzinie 20:00.

Komentarze (7)

+ dodaj komentarz

dodaj

meter - 27 minut temu, *.tpnet.pl Myślę że Frankowski na varze to premedytacja leśnych dziadów.W świetle meczu w Gliwicach i ogólnej relacji na linii My-gnida to jakiś matrix.. odpowiedz

Tomi - 34 minuty temu, *.plus.pl Frankowski na Varze, będą cuda. odpowiedz

Pablito - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Czemu musiał być znowu Musiał? odpowiedz

Wyrwikufel - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Jprdl... odpowiedz

3 liga czeka na franka - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com Znowu Frankowski na varze?

Znow czarne owce szykuja przekret? odpowiedz

PW - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl O w mordę odpowiedz

Żmija - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl No to pograne… odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.