Marciniak sędzią meczu z Jagiellonią

Szymon Marciniak został wyznaczony do sędziowania meczu 10. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Jagiellonią Białystok i Legią Warszawa. Na liniach pomagać mu będą Paweł Sokolnicki i Krzysztof Nejman, sędzią technicznym będzie Albert Różycki, natomiast w wozie VAR zasiądą Damian Kos i Bartosz Heinig. Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 1 października o godzinie 20:00.

023 - 42 minuty temu, *.play-internet.pl Czemu nie Frankowski z Sylwestrzakiem? Przeciez oni nam kazdy mecz powinni sedziowac. Powaga czemu finalu MŚ oni nie sędziowali tylko taki Marciniak to ja nie wiem ???????????????????????????????? odpowiedz

Leśny Dziadek - 47 minut temu, *.t-mobile.pl Panowie, sprawdźcie czy buty dobrze zawiązane, bo mogą być próby zdejmowania. Może jakieś dodatkowe taśmy, albo rzepy. A najlepiej zamówić u producenta, żeby zainstalował elektrycznego pastucha albo czarcią zapadkę, uruchamiane podczas próby ewentualnej próby szarpania za obuwie. odpowiedz

Bartek - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Jak któryś odwali babola to potem nam Marciniaka wyznaczają.... byle nie frankowski, mam nadzieje, ze na VAR tez go wiecej nie bedziemy musieli tolerować. odpowiedz

Żmija - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl No to pograne… odpowiedz

Cat - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Kolejka odpoczynku, a w następnej znowu Frankowskiego przemycą... odpowiedz

Barnaba - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl To chyba dobrze. Bo choć Marciniaka nie lubię, to przy poziomie ostatnich sędziów, (a szczególnie varowca Frankowskiego), wyróżnia się Szymon na plus. odpowiedz

Grigol - 1 godzinę temu, *.134.6 Frankowski nie powinien odpocząć po tym co odj... wczoraj? odpowiedz

Pawełek - 1 godzinę temu, *.netfala.pl I bardzo dobrze. Nie robi takich błędów jak Frankowski czy Musiał. odpowiedz

M@c - 1 godzinę temu, *.chello.pl Dobrze, że nie Frankowski :D odpowiedz

