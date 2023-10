10. kolejka Ekstraklasy. Pogoń rozgromiła Lecha

Trwa 10. kolejka Ekstraklasy. W niedzielnym meczu Pogoń Szczecin rozbiła Lecha Poznań aż 5-0. Z kolei Raków Częstochowa pewnie wygrał z Radomiakiem. W sobotę lepiej wiodło się wyjazdowiczom: Cracovia wygrała z ŁKS-em, a Śląsk z Wartą. W piątek w dwóch spotkaniach padło 10 bramek. Słabo jak do tej pory spisują się beniaminkowie - wszystkie 3 zespoły plasują się w końcówce tabeli. Spotkanie pomiędzy Puszczą i Ruchem zakończyło się remisem 2-2. Legia przegrała w Białymstoku 0-2.

WolaGóralska - 1 godzinę temu, *.net.pl Cała prawa strona do wy...... odpowiedz

MarioL - 2 godziny temu, *.wanadoo.fr Ale śledzie ładnie pojechali z kuchenkami. odpowiedz

Kibic Rembertów - 1 godzinę temu, *.0.0 @MarioL : śledzie to smarka Gdynia co nie zmienia faktu, że wynik poszedł w świat odpowiedz

k(L)eo - 3 godziny temu, *.79.35 brawo Pogoń, brawo Bracia, tak zdemolowany Łach smakuje najlepiej odpowiedz

Vidz - 30.09.2023 / 08:02, *.lunet.eu Vukowić jaki spokojny, do nikogo nie miał pretensji, rękę podał. odpowiedz

Bolek - 30.09.2023 / 07:47, *.169.53 Lech będzie naszym rywalem do MP. Trzeba ich sklepać w listopadzie przy Ł3. odpowiedz

Obiektywny - 29.09.2023 / 13:42, *.208.231 Osłabiony Lech klepie nie honorowy rakow który był okrzyknięty mistrzem na lata a tymczasem rozkraczyl się

ps wolę walkę z Lechem niż z jakimiś Piastami rakowami klube które na siłę chcą być wielkie ale nigdy nie będą odpowiedz

Sig - 29.09.2023 / 14:24, *.waw.pl @Obiektywny : lech też nigdy nie będzie wielki odpowiedz

