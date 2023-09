Trwa 10. kolejka Ekstraklasy

Komentarze (2)

Obiektywny - 10 godzin temu, *.208.231 Osłabiony Lech klepie nie honorowy rakow który był okrzyknięty mistrzem na lata a tymczasem rozkraczyl się

ps wolę walkę z Lechem niż z jakimiś Piastami rakowami klube które na siłę chcą być wielkie ale nigdy nie będą odpowiedz

Sig - 9 godzin temu, *.waw.pl @Obiektywny : lech też nigdy nie będzie wielki odpowiedz

