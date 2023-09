Futsal

W sobotę mecz futsalistów z We-Metem Kamienica Królewska

Środa, 27 września 2023 r. 10:29 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Futsaliści Legii bardzo dobrze rozpoczęli sezon 2023/24 - wygrywając dwa mecze oraz notując remis w wyjazdowym spotkaniu w Przemyślu. Nasz zespół po trzech kolejkach plasuje się na wysokim, piątym miejscu w ligowej tabeli, a w sobotę podejmować będzie na własnym parkiecie We-Met Kamienica Królewska.



Najbliższy rywal Legii ma na swoim koncie jedną wygraną (na wyjeździe, 6-4 z Jagiellonią) i dwie porażki (5-6 z BSF-em Bochnia i 2-4 z Rekordem Bielsko-Białą), i bilans bramkowy 13-14. Można uznać, że to właśnie legioniści będą faworytem najbliższego spotkania. Najlepszym strzelcem We-Metu jest Mateusz Wesserling, zdobywca czterech bramek. Po trzy bramki zdobyli Mateusz Madziąg i Milinton Tijerino.



Zapraszamy do hali przy ulicy Gładkiej 18 w dzielnicy Włochy i zachęcamy do gorącego dopingu dla naszej drużyny. Bilety w cenie 15 złotych (ulgowe - dla dzieci w wieku 3-12 lat oraz dla osób niepełnosprawnych) oraz 22 zł (normalne) nabywać można TUTAJ. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im bezpłatne miejsce siedzące.



Termin meczu: sobota, 30 września 2023 roku, g. 18:00

Adres hali: Warszawa, ul. Gładka 18 (OSiR Włochy)

Cena biletów: 15 zł (ulgowe) i 22 zł (normalne)