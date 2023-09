Rugbiści Legii zagrają na Bemowie z Posnanią

Rugbiści Legii Warszawa bardzo dobrze rozpoczęli I-ligowy sezon 2023/24. Legioniści po dwóch wygranych z bonusem i straconych zaledwie dwóch przyłożeniach, mają apetyt na objęcie prowadzenia w tabeli. W sobotę o 17:00 zapraszamy na Bemowo do wspierania naszej drużyny, która podejmować będzie Posnanię Poznań. Rywale mają na swoim koncie po jednej wygranej i porażce. Bilety w cenie 20 złotych nabywać można przy wejściu. Termin meczu: sobota, 30 września 2023 roku, g. 17:00 Adres: ul. Obrońców Tobruku 11 Cena biletu: 20 złotych

