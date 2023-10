Serb sędzią meczu z AZ

Nenad Minakovic z Serbii będzie arbitrem głównym czwartkowego meczu LKE pomiędzy AZ i Legią Warszawa. Na liniach pomagać mu będą rodacy - Svetozar Živin i Attila Harmath, sędzią technicznym będzie Milan Mitic. W wozie VAR zasiądzie Momčilo Marković. Delegatem UEFA na to spotkanie wybrano Rudolphe Mannaertsa z Belgii, a rolę obserwatora pełnić będzie Howard Webb z Anglii. Nenad Minakovic w 2022 roku sędziował spotkanie Pogoni Szczecin z Brøndby, zakończone remisem 1-1.

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

Żmija - 3 godziny temu, *.vectranet.pl No to pograne… odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.