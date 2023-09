Medale legionistów na MŚ w parastrzelectwie

Dwoje zawodników Legii wzięło udział w Mistrzostwach Świata w parastrzelectwie sportowym, które odbyły się w stolicy Peru - Limie. Emilia Babska zdobyła srebrny medal MŚ w konkurencji R8 (trzy postawy kobiet 3x40 strzałów na dystansie 50m). Ponadto zdobyła złoty medal w drużynie Mix w konkurencji R3 (karabin pneumatyczny leżąc) wraz z klubowym kolegą, Markiem Dobrowolski oraz Emilią Trześniowską (Start Szczecin). Emilia zajęła również 10. miejsce w konkurencji R2 oraz R3 - w obu przypadkach zabrakło jej jednego punktu, by wejść do finału danej konkurencji. Marek Dobrowolski zajął 5. miejsce w konkurencji SH1 karabin 3 postawy R7.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.