Gieroba podpisał kontrakt z Legią

Poniedziałek, 25 września 2023 r. 12:27 źródło: Legia Warszawa

Stanisław Gieroba podpisał kontrakt z Legią Warszawa. Urodzony w 2007 roku napastnik związał się ze stołecznym klubem do 30 czerwca 2026 roku. Nie wystąpił jeszcze w żadnym meczu rezerw Legii, ale regularnie jest powoływany do reprezentacji Polski do lat 17.