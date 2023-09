Legia 3x3 wygrała turniej w Lublinie

Drużyna Legii Warszawa rywalizująca w koszykówce 3x3 wygrała turniej w Lublinie. Pierwszego dnia zawodów legioniści zanotowali komplet zwycięstw w grupie i awansowali do ćwierćfinału. Tam zmierzyli się z Twardymi Piernikami Toruń i gładko wygrali 21-12. W półfinale ich przeciwnikiem był Trefl Sopot - także nie sprawił większych problemów (18-12), a finale Zieloni Kanonierzy pokonali MKS Dąbrowa Górnicza 21-10! Skład Legii: 17. Arkadiusz Kobus, 13. Michał Wojtyński, 19. Krystian Koźluk, 5. Piotr Robak

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.