Koszykówka

Zapowiedź meczu BCL z Fribourgiem

Poniedziałek, 25 września 2023 r. 15:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

We wtorek koszykarzy Legii czeka pierwsze spotkanie w ramach kwalifikacji do fazy grupowej Basketball Champions League. Legioniści w Antalya Sports Arena zagrają z mistrzem Szwajcarii, Fribourgiem Olympic, który w niedzielnym meczu prekwalifikacji pokonał szkocki Caledonia Gladiators 57:51.



Szwajcarzy jeszcze nie rozpoczęli rozgrywek ligowych i spotkanie z Caledonią było dla nich pierwszym meczem o stawkę w sezonie 2023/24. Mecz odbył się w tej samej hali, w której będzie miało miejsce wtorkowe spotkanie I rundy z Legią - 10-tysięcznej hali Antalya Sports, otwartej w 2016 roku. Hala mieści się w bezpośrednim sąsiedztwie nowego stadionu piłkarskiego Corendon Airlines Park (o pojemności 32,5 tys. miejsc), a na co dzień korzystają z niej dwa lokalne koszykarskie kluby - Antalya Büyükşehir Belediyesi oraz Kepez Belediyespor.







Mecz Fribourga z Caledonią długo był "na styku", a oba zespoły miały spore problemy ze skutecznością. Dopiero pewnie wygrana ostatnia kwarta meczu (21:9), zapewniła Szwajcarom awans do kolejnego etapu rywalizacji o BCL. A po pierwszych dziesięciu minutach, przegranych 7:20, mało kto spodziewał się takiego końcowego wyniku. Najwięcej punktów dla najbliższego rywala Legii zdobyli Eric Nottage (17) i Roberto Kovac (13). Obaj jednak mieli olbrzymie problemy ze skutecznością z dystansu - Nottage zaliczył 2/9 za 3 (22.2%), Kovac 1/7 (14.3%), z tym że wykorzystał wszystkich 10 rzutów wolnych. Jeszcze gorzej w rzutach z dystansu zaprezentował się Nathan Jutkovitz (0/7). Najlepiej na tablicach spisywał się Senegalczyk, Cheikh Sane, który zebrał 10 piłek, w tym 6 na atakowanej tablicy. Łącznie Szwajcarzy trafili tylko 5/29 za 3 punkty (17.2%) i zaliczyli zaledwie 11 asyst.



W okresie przygotowawczym ekipa z Fribourga zagrała kilka międzynarodowych gier kontrolnych, pokonując m.in. Sigal Prisztinę z Kosowa 100:76, belgijski Antwerp Giants 81:78 oraz grając ze zmiennym szczęściem z dwiema drużynami francuskimi - Lyon-Villeurbanne (porażka 69:84) i Aix-Maurienne (wygrana 76:71). W kadrze Szwajcarów jest trzech Amerykanów - Eric Nottage, Anthony Williams (pozycje 1-2) i Xavier Green (skrzydłowy) oraz Senegalczyk, Cheikh Sane (środkowy, 207 cm). Resztę kadry stanowią Szwajcarzy.



Najbliższy rywal Legii to 19-krotny mistrz Szwajcarii oraz 9-krotny zdobywca krajowego pucharu. W klubowej gablocie znajduje się również 6 pucharów ligi. W ostatnich rozgrywkach zespół zajął drugie miejsce po sezonie zasadniczym, ale w play-off pokonał w finale Spinelli Massagno 3:1. Fribourg Olympic Basket zdobył trzy ostatnie mistrzowskie tytuły w Szwajcarii. Trenerem zespołu jest 54-letni Bośniak, Petar Aleksić, w przeszłości prowadzący pierwszą reprezentację Szwajcarii. Trenerem klubu z Fryburga jest od... dziesięciu lat. Pod jego wodzą biało-niebiescy zdobyli sześć tytułów mistrzowskich, 5 krajowych pucharów, 3 puchary ligi i 4 superpuchary. Zespół ma już doświadczenie w europejskich pucharach. W rozgrywkach BCL debiutowali w sezonie 2018/19, kiedy do fazy grupowej awansowali wygrywając trzyetapowe kwalifikacje, eliminując Avtodor Saratow, Donara Groningen i Sakaryę Büyükşehir Belediyesi. Przed rokiem również grali w eliminacjach do BCL, ale wówczas w Skopje musieli uznać wyższość Niners Chemnitz, przegrywając wyraźnie 70:93 (13:30 w trzeciej kwarcie). Po nieudanych kwalifikacjach do BCL, Szwajcarzy zagrali (w sezonie 2022/23) w fazie grupowej FIBA Europe Cup, gdzie z bilansem 3-3, nie zakwalifikowali się do kolejnego etapu rozgrywek.



Legia sezon 2023/24 rozpoczęła od wygranej w ostatni piątek z Zastalem Zielona Góra. Zielonogórzanie przystąpili do spotkania bez dwóch obcokrajowców, których nie udało się im na czas zgłosić do rozgrywek. W naszym zespole widać ogromny potencjał, a sporo dało dołączenie do zespołu Marcela Ponitki, który poukładał grę naszej drużyny w ataku. Legioniści do Turcji polecieli w 10-osobym składzie. Do gry gotowy będzie już Aric Holman, ale czy trenerzy skorzystają z tego zawodnika już w pierwszym meczu, zależeć będzie zapewne od przebiegu spotkania. Warszawski zespół dotarł do Antalyi w niedzielę wieczorem, a w poniedziałek po południu przeprowadzi pierwszy trening w hali. W dniu meczu nasz zespół zaplanowany ma jeden trening, który rozpocznie się o godzinie 11:00 czasu lokalnego, na 8 godzin przed rozpoczęciem spotkania.



Bezpośrednia transmisja będzie do obejrzenia na Coutrside1891.basketball. Przypomnijmy, że by awansować do fazy grupowej BCL, legioniści muszą wygrać trzy kolejne spotkania w Turcji. Zwycięzca meczu Legii z Fribourgiem, w czwartek 28 września o 20:00 zagra w Gloria Sports Arenie w Belek z Mornar Barsko Zlato (Czarnogóra) lub Monbusem Obradoiro (Hiszpania). Finał turnieju, którego zwycięzca awansuje do grupy E Basketball Champions League, rozegrany zostanie w sobotę, 30 września o 19:00 (20:00 czasu lokalnego) - ponownie w Antalyi. W nim rywalem Legii mogą być SIG Strasbourg (Francja)/Jonava CBet (Litwa) lub Karhu Basket (Finlandia)/Ironi Hay Motors Ness Ziona (Izrael). Faza grupowa BCL rozpocznie się 17 października. W grupie, do której trafi zwycięzca "naszego" (trzeciego) turnieju kwalifikacyjnego, zagrają: Filou Oostende (Belgia), EWE Baskets Oldenburg (Niemcy) i Pinar Karsiyaka Izmir (Turcja).



Brak awansu do grupy BCL, oznaczać będzie dla Legii udział w fazie grupowej FIBA Europe Cup. Nasz zespół trafi wówczas do grupy J, w której zmierzy się z CSM CSU Oradeą (Rumunia), przegranym kwalifikacji BCL pomiędzy BK Patrioti Levice (Słowacja) i AEK Larnaca (Cypr) oraz zwycięzcą turnieju kwalifikacyjnego D - FIBA Europe Cup - Kataja Basket (Finlandia)/Boras Basket (Szwecja)/Chernomorets Burgas (Bułgaria). Rywalizacja w FIBA Europe Cup rozpocznie się 18 października.



LEGIA WARSZAWA

Skład: PJ Pipes, Marcel Ponitka, Marcin Wieluński (rozgrywający), Christian Vital, Ray Cowels III (rzucający), Michał Kolenda, Grzegorz Kulka, (skrzydłowi), Aric Holman, Dariusz Wyka, Josip Sobin (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Popiołek, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Marcel Ponitka, Christian Vital, Michał Kolenda, Grzegorz Kulka, Josip Sobin.



Ostatnie mecze: Zastal Zielona Góra (d, 90:72).



FRIBOURG OLYMPIC

Skład: Eric Nottage, Anthony Williams, Alois Leyrolles (rozgrywajacy), Jonathan Kazadi, Nikola Aleksic, Dylan Ducommun, Roberto Kovac (rzucający), Xavier Green, Killian Martin, Arnaud Cotture, Natan Jurkovitz, Rodin Sangwa (skrzydłowi), Cheikh Sane (środkowi)

trener: Thibaut Petit, as. Patrick Pembele



Przewidywana wyjściowa piątka: Eric Nottage, Roberto Kovac, Xavier Green, Natan Jurkovitz, Arnaud Cotture/Cheikh Sane.



Ostatnie mecze: Caledonia Gladiators (w, 51:57).



Termin meczu: wtorek, 26 września 2023 roku, g. 18:00

Adres hali: Turcja, Antalya Sports Arena

Pojemność hali: 10 000 miejsc

Transmisja: Coutrside1891.basketball