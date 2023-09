Komentarze (13)

Qsm - 17 minut temu, *.orange.pl z pewnością chodzi o najgorsze zło czyli niedrożne przejścia.... hehehe odpowiedz

wo(L)o - 25 minut temu, *.. Macie swoje welcome to the jungle. Żyleta zamknięta odpowiedz

P. - 57 minut temu, *.msitelekom.pl Cynk z uefa? odpowiedz

D - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Jakaś kara f..eufa wisi w powietrzu? odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.chello.pl Przez te oczy czerwone..... Oszaleli odpowiedz

Love uefa - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl La la la la la la la... odpowiedz

Wyrwikufel - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Kolejne postępowanie uefa? Tym razem za czerwone oczy goryla? ;-) odpowiedz

lopez - 1 godzinę temu, *.201.80 ciekawe odpowiedz

Pikaczu Ewolucja - 1 godzinę temu, *.216.184 Podziękujcie gorylowi odpowiedz

Grigol - 1 godzinę temu, *.134.6 Czujny delegat uefy ostrzegł oczy goryla na oprawie odpowiedz

Żmija - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Czyli będą kary za oczy małpy?? odpowiedz

reksio - 1 godzinę temu, *.16.195 ale gamonie. wała kręcą odpowiedz

