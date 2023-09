Młodzież: mecze weekendowe

Poniedziałek, 25 września 2023 r. 10:54 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Legia U15 wygrała 5-2 z AKS SMS Łódź i prowadzi mimo 1 zaległego meczu w tabeli grupy A CLJ U15. Z kolei juniorzy młodsi zremisowali 1-1 z Escolą Varsovia i tam na pozycję lidera wskoczył właśnie AKS SMS. W Ekstralidze U16 Legia pokonała 15-0 Nadnarwiankę, a w Ekstralidze U14 Legia wygrała 7-0 z Deltą. W I lidze U16 zespół LSS pokonał 3-0 liderującą Escolę II, a gracze LSS o rok młodsi ulegli wysoko LKS Chlebnia. Legia U13 stoczyła ciekawy i zacięty pojedynek z Escolą Varsovia. Zespół LSS U11 triumfował w turnieju "Piłkarskie wyzwanie w Sulejówku". Grały również inne najmłodsze drużyny Akademii i LSS.



Legia U11 wzięła udział w turnieju z cyklu "EkstraTalent" odbywającym się przy Łazienkowskiej (każda z edycji odbywa się na obiektach innego klubu z Ekstraklasy, z udziałem jego drużyn i innych lokalnych klubów). Legia U10 zagrała towarzysko z Concordią Elbląg, Zespół U9 uczestniczył w organizowanym przez Varsovię cyklicznym turnieju "Graj jak Robert Lewandowski".



CLJ U17: Escola Varsovia 1-1 (0-0) Legia U17

Gole:

0-1 48 min. Dawid Nos (as. Maksymilian Sterniczuk)

1-1 71 min. Jakub Peret



Strzały (celne)[20-90']: Escola 6 (5) - Legia 10 (7)



Legia: Konrad Kassyanowicz - Mikołaj Kotarba, Szymon Chojecki, Franciszek Pollok - Dawid Foks (66' Radosław Czerwiec), Jan Leszczyński (80' Paweł Ambrożko), Filip Przybyłko [08], Igor Busz, Maksymilian Sterniczuk [08] (80' Eryk Mikanovich), Jakub Zbróg, Dawid Nos. Rezerwa: Jan Bienduga [08](br), Jakub Openchowski

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Ekstraliga U16 (2008 i mł.): Legia U16 15-0 (7-0) Młode Orły Nadnarwianki Pułtusk '08

Gole:

1-0 8 min. Kacper Borowiec (as. Kacper Morawiec)

2-0 13 min. Piotr Bartnicki (as. Ksawery Jeżewski)

3-0 21 min. Kacper Borowiec (as. Ksawery Jeżewski)

4-0 25 min. Kacper Morawiec (as. Ksawery Jeżewski)

5-0 33 min. Ksawery Jeżewski (as. Juliusz Rafalski)

6-0 43 min. Kacper Morawiec (as. Marcel Kiełbasiński)

7-0 45 min. Ksawery Jeżewski(as. Juliusz Rafalski)

8-0 51 min. Jan Gawarecki (as. Jan Musiałek)

9-0 53 min. Ksawery Jeżewski (as. Jan Gawarecki)

10-0 59 min. Piotr Bartnicki (as. Jan Musiałek)

11-0 65 min. Jan Gawarecki (as. Filip Micyk)

12-0 66 min. Piotr Bartnicki (as. Marcel Kiełbasiński)

13-0 70 min. Daniel Wyrozumski (as. Juliusz Rafalski)

14-0 78 min. Daniel Wyrozumski (as. Filip Micyk)

15-0 84 min. Mateusz Lauryn (as. Kacper Morawiec)



Strzały (celne): Legia 50 (30) - Nadnarwianka 3 (2)



Legia: Jan Bienduga - Piotr Bartnicki [09](77' Jakub Sito), Bartosz Korżyński [09], Maksymilian Dołowy (77' Igor Mirowski), Jan Musiałek (62' Filip Micyk) - Marcel Kiełbasiński (70' Bartosz Czarkowski), Kacper Morawiec, Kacper Borowiec (46' Mateusz Lauryn) - Juliusz Rafalski (70' Antoni Sobolewski), Ksawery Jeżewski (62' Daniel Wyrozumski), Jan Gawarecki

Trener: Tomasz Bąbel, II trener: Marcel Gawor



I liga maz. U16: Legia LSS U16 3-0 (1-0) Escola Varsovia '08

Gole:

1-0 20 min. Adam Tołwiński (as. Adam Kulicki)

2-0 48 min. Adam Tołwiński

3-0 66 min. Adam Kulicki (as. Adam Tołwiński)



CLJ U15: AKS SMS Łódź 2-5 (2-2) Legia U15

Gole:

0-1 11 min. Norbert Merchel

0-2 21 min. Oskar Maj (as. Norbert Merchel)

1-2 30 min. Alan Kozioł

2-2 33 min. Jakub Połuboczko

2-3 57 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Fabian Mazur)

2-4 74 min. Wiktor Zugaj (as. Edo von Brandt-Etchemendigaray)

2-5 80 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Szymon Piasta)



Legia: Jan Pietrzak - Igor Owczarczyk, Kazimierz Szydło (60' Oskar Putrzyński [10]), Oskar Krakowiak, Aleksander Wyganowski (75' Jakub Juszczak) - Szymon Piasta, Vu Hoang Nguyen, Norbert Merchel (75' Dawid Mastalski) - Fabian Mazur (74' Mateusz Strzelecki), Oskar Maj (60' Wiktor Zugaj), Aleks Żyła (41' Edo von Brandt Etchemendigaray) oraz Denys Stoliarenko (br)

Trener: Jakub Renosik, II trener: Damian Serwuszok, II trener: Maciej Kokosza



II liga okr. U15: Legia LSS U15 (2009 i mł.) 0-7 (0-5) LKS Chlebnia '09

Gole:

0-1 8 min. Mikołaj Wasilewski

0-2 13 min. Mikołaj Radzanowski

0-3 16 min. Remigiusz Tyniec

0-4 32 min. Borys Wawer

0-5 40 min. Borys Wawer

0-6 52 min. Sebastian Dudek

0-7 67 min. Patryk Szlaga



Legia LSS: Hubert Lomankiewicz - Omar Sawo, Filip Jedziniak, Antoni Rybarczyk, Iwo Mroczek, Kordian Drygała, Bartosz Harazim, Michał Wawryniuk (Kpt), Jakub Przybylski, Wiktor Tikhomiroff, Franciszek Wyrobek oraz: Aleksander Dyrała, Mikołaj Kosieradzki, Mateusz Sutkowski

Trener: Siarhei Pryzhankou



Ekstraliga U14 (2010 i mł.): Legia U14 7-0 (4-0) Delta Warszawa 2010

Gole:

1-0 3 min. Bartosz Przybyłko (as. Tymon Płoszka)

2-0 9 min. Tymon Płoszka (as. Igor Brzeziński)

3-0 17 min. Mychajło Posternak (as. Bartosz Przybyłko)

4-0 23 min. Tymon Płoszka (as. Xavier Dąbkowski)

5-0 46 min. Mateusz Pawłowski (as. Antoni Błoński)

6-0 66 min. Mychajło Posternak (as. Antoni Błoński)

7-0 73 min. Marcel Laszczuk b.a.



Strzały (celne): Legia 35 (24) - Delta 3 (2)



Legia: Franciszek Golański - Olivier Pruszyński, Marcel Laszczyk, Igor Lechecki, Jan Szybicki, Xavier Dąbkowski, Franciszek Stępniewski, Tymon Płoszka, Igor Brzeziński, Bartosz Przybyłko, Misza Posternak, Błażej Ślazyk, Antoni Błoński, Marek Suchodół, Kacper Jaczewski, Tymoteusz Leśniak, Aleksander Badowski, Dawid Rodak, Mateusz Pawłowski

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Roland Kowalczyk



I liga U13: Escola Varsovia - Legia U13



Strzały (celne): Escola 18 (11) - Legia 35 (16)



Legia: Antoni Pawłowski - Konstanty Łysiak, Cyprian Lipiński, Stefan Podgórski, Szymon Wlazło, Wojciech Kuś, Wojciech Łygan, Tomasz Stefański, Fryderyk Paprocki, Filip Wancerz, Nicodeme Chodkowski, Aleksander Dąbrowski

Trener: Mateusz Majewski, II trener: Krystian Sowiński



Ciekawy mecz Escola Varsovia - Legia w lidze U13. Escola od pierwszych minut meczu długo skutecznie realizowała swoje zadania, grając twardo i wysoko w pressingu. Dopiero ostatnie 010 minut I połowy należało do gości. Druga połowa znowu zaczęła się od mocnego akcentu gospodarzy, potem zaś nastąpiła rozpaczliwa i zarazem błyskawiczna pogoń legionistów. Podopieczni Mateusza Majewskie mieli sporo okazji, a ponieważ wynik był "na styku", emocji do ostatnich chwil spotkania nie zabrakło.



III liga U13:Polonez Warszawa 11 - Legia LSS U11A



Po serii bardzo udanych spotkań młodych legionistów, tym razem nieco mniej udane spotkanie. Zawiodła nieco skuteczność, zaś gospodarze zaprezentowali się bardzo ofiarnie.



IV liga U13: Legia LSS U13B - FCG Playmaker U13



Legia LSS: Ignacy Smoter - Maksym Boguszewski (Kpt), Karol Kawka, Tomasz Szulfer, Radosław Sapała, Maks Bogdanowicz, Jakub Szewczyk, Jakub Wierzbicki, Misza Sverliuk, Przemysław Gawryluk, Aleks Paćko, Patryk Barus

Trener: Piotr Chmiel, II trener: Sierhiei Pryzhankou



Drużyna LSS U13B zmierzyła się w LTC z w meczu ligowym z FCG Playmaker Warszawa. Od początku lekką przewagę mieli legioniści, jednak podopieczni Tomasza Janczarka próbowali bronić aktywnie i parokrotnie ciekawie i groźnie przeszli do ataku na bramkę Legii. Sporo było radosnego futbolu z obu stron. W drugiej połowie widać było, że legioniści lepiej znieśli trudy meczu, gdyż z upływem minut narzucali stopniowo coraz bardziej swoje warunki, ograniczając momentami obszar gry do przedpola bramki Playmakera.



Hutnik II Warszawa 2012 - Legia U12



Legia: Stanisław Składnik - Oskar Marzec, Ignacy Silski, Igor Arkuszewski, Antoni Czuchnowski, Antonio Mendez-Gralewicz, Michał Har, Aleksander Barski, Dawid Ruciński, Aleksander Kurowski, Jan Włodarski, Oskar Matusiewicz

Trener: Szymon Lesiakowski, II trener: Cezary Żarczyński



Legia U12 rozegrał mecz ligowy na boisku Hutnika Warszawa 2012. Mecz wyglądał do przerwy trochę ciekawiej niż większość poprzednich meczów ligowych (może za wyjątkiem meczu w Ząbkach), niemniej Legia zasadniczo przebywała na połowie gospodarzy, którzy całkiem dobrze bronili, jednak z rzadka przedostawali się pod bramkę Legii. Po przerwie obraz gry nie uległ zasadniczej zmianie z tym zastrzeżeniem, że gospodarze wyglądali już na mocno zmęczonych, z czego legioniści niekiedy skrzętnie korzystali.



Legia LSS U12A 3-0 (vo) Juventus Academy Warszawa 12



Na spotkanie które miało się odbywać przy Łazienkowskiej w niedzielne popołudnie, stawiła się jedynie drużyna gospodarzy i sędzia zawodów, który po 15 minutach oczekiwania odgwizdał walkowera.



Turniej "Piłkarskie wyzwanie w Sulejówku" (rocznik 2013 i mł.)



Drużyna LSS rocznika 2013 wystąpiła udanie na turnieju "Piłkarskie wyzwanie w Sulejówku". W fazie grupowej legioniści zagrali z Victorią Sulejówek, Pogonią Grodzisk i Pogonią II Siedlce. W "LM" grali z Marcovią Marki, KS Halinów, Stomilem Olsztyn, Victorią Sulejówek i MKS Piaseczno. Podopieczni Piotra Chmiela i Tomasza Nagórnego spisywali się na tyle dobrze, że już na kolejkę przed końcem fazy finałowej "Ligi Mistrzów" (o miejsca 1-6) zapewnili sobie końcowy triumf!



Skład LSS U11A na turnieju: Antoni Szopa - Adam Droździk, Mikołaj Borski, Mateusz Dzirla, Andrii Grigorievskiy, Piotr Jarzębowski, Mark Piasetski, Daniel Pietrzycki, Wojciech Tadych, Vlad Traczuk, Xawery Urbańczyk, Alex Toporowicz

Trener: Piotr Chmiel, II trener: Tomasz Nagórny.



Sparing: Legia U10 - Concordia Elbląg 2014



Legia U10 rozegrała w LTC mecz towarzyski z rówieśnikami z Concordii Elbląg 2014. W tym całkiem ciekawym spotkaniu goście postawili całkiem wysoko poprzeczkę swoją aktywną grą, jednak legioniści grali aktywnie w obronie wysokiej i średniej, wykorzystywali nieźle szerokość boiska i przez większość meczu byli w stanie narzucić swoje warunki gry. dzięki temu długimi minutami byli stroną dominującą w meczu.





Legia: Feliks Chaciński, Stefan Wang, Aleksander Kukla, Karol Myszkowski, Franciszek Niezgoda, Kacper Tryc, Kacper Saczewski, Charyton Sokal, Sebastian Borowski, Ali Seitibrahimov, Jakub Sałamacha, Kacper Rainka, Jakub Wielocha

Trener: Maciej Auguściński, II trener: Bartłomiej Frączek.