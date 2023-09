Losowanie 1/16 finału Pucharu Polski odbędzie się 29 września o godz. 12:00. Mecze tej fazy zaplanowano na dni 30 października - 2 listopada. Na tym etapie do rozgrywek dołączy Legia Warszawa. W I rundzie gra natomiast Legia II Warszawa, która 27 września o godz. 15:00 zmierzy się z Ruchem Chorzów.

Team - 1 godzinę temu, *.centertel.pl To jest chory temat, żeby rezerwy klubów uczestniczyły w Pucharze Polski odpowiedz

xyz - 1 godzinę temu, *.waw.pl @Team: dlaczego? odpowiedz

Eaton - 55 minut temu, *.aster.pl @xyz:

od bardzo długiego czasu grają - nawet Legia II zagrała w 1952

odpowiedz

F - 47 minut temu, *.centertel.pl @Team: W sezonie 92/93 rezerwy Herthy Berlin dotarły do finału pucharu Niemiec :) odpowiedz

bie(L)sko - 37 minut temu, *.46.48 @Team: a w rozgrywkach ligowych w niższych klasach mogą??? odpowiedz

szwarny synek - 26 minut temu, *.46.3 @Team: w sezonie 1974/1975 ROW II Rybnik awansował do fianłu pucharu polski eliminując w 1/16 Legie Warszawa 3:2 pozniej jeszcze 1/8 Polonie Bytom 1:0, 1/4 Lecha Poznań 2:1 a w półfinale Gornika Zabrze 2:1 ulegajac w finale porazka 3:2 w karnych ze Stalą Rzeszów

co ciekawe w 1/8 grały rezerwy i jedynka ROWu Rybnik ktorą odpadła z pozniejszym zwyciezcą finału odpowiedz

szwarny synek - 24 minuty temu, *.46.3 @Team: w Pucharze Poski mogą grać nawet drużyny amatorskie odpowiedz

Dream - 2 godziny temu, *.tvksmp.pl Finał PP Legia Warszawa vs Legia II Warszawa. odpowiedz

