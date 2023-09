Analiza

Punkty po meczu z Górnikiem Zabrze

Poniedziałek, 25 września 2023 r. 18:07 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Uf...; nieskuteczność i szczęście; powtarzalność; MVP Pankov; bohater nieromantyczny; i ten romantyczny - to najważniejsze punkty po niedzielnym spotkaniu Legii Warszawa z Górnikiem Zabrze, wygranym przez legionistów 2-1.



1. Uf...

Kiedy sędzia Szymon Marciniak zakończył spotkanie z Górnikiem Zabrze, wielu kibicom Legii spadł kamień z serca. Gdyby utrzymał się wynik 1-1, to trzeba byłoby napisać w „Punktach po meczu”, że jest to strata dwóch „oczek”, a nie zdobycie jednego. Podopieczni trenera Jana Urbana zaskoczyli legionistów głównie po ich własnych błędach, ale świetnie bronił Kacper Tobiasz. Poza tym „Wojskowi” byli stroną dominującą, która stworzyła sobie wiele sytuacji podbramkowych. Zawodnicy z Zabrza bardziej skupiali się na głębokiej defensywie niż na próbach ofensywnych. Legia prowadziła grę przed zmianami, jak i po ich przeprowadzeniu, ale długo nie potrafiła tego udokumentować zdobyciem drugiej bramki. Udało się w doliczonym czasie gry.