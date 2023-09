Kibice Rakowa przyjadą autokarami

W trakcie tego spotkania fani z Częstochowy zaprezentowali flagowisko i odpalili stroboskopy. Wcześniejsze wizyty "Medalików" były zdecydowanie mniej liczne. Na pierwszy po wielu latach wyjazd na nasz stadion Raków zawitał w 646 osób (we wrześniu 2019). Ostatnie liczby wyjazdowe Rakowa przy Ł3: 01.04.2023 - 1700 kibiców Rakowa 25.09.2021 - 227 os. 17.07.2021 - 575 os. 01.09.2019 - 646 os.

Kibice Rakowa Częstochowa przyjadą autokarami na spotkanie z Legią, które rozegrane zostanie przy Łazienkowskiej w niedzielę, 8 października. Za przejazd w obie strony wraz z biletem na mecz zapłacą 130 złotych. W ostatnim sezonie Raków po raz pierwszy i jedyny przyjechał w tak okazałej liczbie - 1700 osób, co jest ich rekoredem wyjazdowym na meczu ligowym. Wówczas do Warszawy podróżowali pociągiem specjalnym (1000 os.), dziesięcioma autokarami i samochodami.

majusL@legionista.com - 49 minut temu, *.174.42 ... chyba autokarem !! odpowiedz

Szok - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Oni mają kibiców? odpowiedz

taco - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl flagi oczywiście idą do depozytu w ratuszu ? odpowiedz

