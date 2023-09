Bezpośrednią transmisję z meczu Pogoń Szczecin - Legia Warszawa przeprowadzi stacja Canal+ Sport. Początek spotkania o godz. 20:00. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. KURSY NA POGOŃ - LEGIA FORTUNA:

Leśny Dziadek - 10 minut temu, *.t-mobile.pl Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Tylko w bramę Pogoni. odpowiedz

Ten - 13 minut temu, *.t-mobile.pl Musiał do Franka - misiu kasa musi się zgadzać odpowiedz

Zlb 82 - 13 minut temu, *.t-mobile.pl Boże Chłopcy błagam dawajcie, dawajcie ile się da!!!Wiem że w 10, że ciężko ale dajcie jeszcze troszke od siebie!!!DO BOJU MARSZ, ZWYCIĘSTWO CZEKA NAS DO BOJU LEGIO MARSZ... odpowiedz

artic - 18 minut temu, *.t-mobile.pl Ten mecz wyglada na ustawiony. odpowiedz

ADI - 32 minuty temu, *.centertel.pl PRZEZ TAK GŁUPIE FAULE KARTKI OSŁABIENIE DRUŻYNY ORAZ STRATĘ PUNKTÓW TUTAJ ORAZ W NIEPOŁOMICACH I DRUKOWANIE PRZEZ SĘDZIEGO TRACI LUB NIE ZDOBYWA SIĘ MISTRZOSTWA odpowiedz

Wyliczanka - 49 minut temu, *.chello.pl Tobiasz Jędza Jędza Tobiasz Ajtujek do rezerw odpowiedz

Art - 49 minut temu, *.lunet.eu Musiał drukuje q odpowiedz

Polscy sędziowie... - 50 minut temu, *.chello.pl Następny co nas wykoleił. Śledź mu nogę trzymał a ten mu daje czerwona. Kabaret. odpowiedz

Ten - 51 minut temu, *.t-mobile.pl Zejdźcie z Artura, nie był tu bez winy ale nie jedynym winnym.

Gdyby sędzia był obiektywny to by ukarał dwóch piłkarzy - o ile greka można nazwać piłkarzem, bo według mnie on i Kurzawa od początku meczu szukają stykowych sytuacji.

odpowiedz

laik - 51 minut temu, *.aster.pl gość trzyma JEDZĘ za nogę , przytula do ręki a tu wszyscy widzą karnego !!! Sylwestrzak też widział faul ... odpowiedz

Kondziu - 51 minut temu, *.t-mobile.pl Musiał z Frankowskim musieli znów pokazać "klasę". Jędza nie lepszy. odpowiedz

Jim - 51 minut temu, *.tpnet.pl Tylko zawodnikom Legii tak łatwo rozdaje się czerwone i żółte kartki, Jędrzejczyk jak trampkarz w zachowaniu i w grze. odpowiedz

Obi - 51 minut temu, *.160.188 Widzieliście kto na VARze... nie mam pytań. Kartki czerwonej nie powinno być, ale Jędza się wygłupił jak dzieciak. odpowiedz

Po(L)lubiony - 55 minut temu, *.autocom.pl Frankowski na VAR-ze i wszystko jasne. Greckie dzbany, jedyne co do tej ligi wnoszą, to kanty i oszustwa. odpowiedz

Kibic Rembertów - 56 minut temu, *.0.0 Szukam analogii do meczu z Piastem- w tamtym meczu Sylwestrzakos nie mógł użyć VARu bo to był tylko faul więc Josue wyleciał za druga żółtą kartkę, a tu Musiał może z varu skorzystać. Ktoś to ogarnia i może wytłumaczyć mi- słabszemu? bo zgłupiałem odpowiedz

Sobal 74 - 56 minut temu, *.t-mobile.pl Wytłumaczcie josue dostał czerwień niemożna było wykorzystać war teraz jedzą żółta var zmienia na czerwień odpowiedz

Zielu - 57 minut temu, *.centertel.pl To jest drugi z rzędu mecz z czerwoną skandaliczną na varze z Frankowskim... czy mogą go grzecznie wyj...ać z polskiej piłki!?!?! Mecz bajka aż sędziowie stwierdzają że będą gwiazdami wieczoru odpowiedz

Znowu sędzia - 57 minut temu, *.plus.pl Moim zdaniem grek go trzymał za nogę i udawał że w łeb dostał a jędza chciał uwolnić nogę. Znowu sędzia debil. odpowiedz

Śmichy po pachi a wybuchi po dachi - 58 minut temu, *.centertel.pl Jędrzejczyk ile postawiłeś u bukmacherów z Fortuny .....u ? Hajs się musi zgadzać emerytura blisko a piłkarski poker trwa w najlepszejak z wynikiem 3 do3 z Mielcem odpowiedz

Farme(L) - 59 minut temu, *.virginm.net Kolejny mecz i kolejna szopka. Typ mu trzyma nogę i płacze… zesrany jak Jędza do niego ruszył… musiał chyba tez wie, że popełnił błąd… odpowiedz

Michał - 59 minut temu, *.plus.pl Kuluris trzymał nogę Jędzy a Jędza dostał czerwoną.... wstyd znów dla sędziów... Musiał będzie przepraszał odpowiedz

Jacek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl I znów sędziowie w roli głównej wstyd odpowiedz

Korda - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Buahahahahahahahahahahahaha Jędrzejczyk !!!!!Żenada co żeś odwalił . Chłopie z takim doświadczeniem robisz takie numery. Kończ karierę bo już tylko osłabiasz te drużyne. Dla mnie zasłużona czerwona, dał się sprowokować w dziecinny sposób odpowiedz

Po(L)lubiony - 58 minut temu, *.autocom.pl @Korda : Wy....j do swoich. odpowiedz

Sobo(L)ew - 46 minut temu, *.plus.pl @Korda : Won kibicować pogoni,amice czy innym ruchom,baranie łby ????????????????. Wałek za wałkiem a wy winicie piłkarzy?? Nedzni amatorzy kibicowscy odpowiedz

bie(L)sko - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Kiedy w końcu piłkarze Legii zaczną się też teatralnie przewracać i udawać umarłych ?? odpowiedz

Andreas - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Jak zwykle popis Jedzy. Co 3 mecz żółtko albo czerwień. Czy ma grać do 40. Młodzi czekają. odpowiedz

pol - 1 godzinę temu, *.chello.pl Jędrzejczyk pajac znowu osłabia zespół swoim zachowaniem.

Owszem,sędzia dał złą kartkę,przeciwnik trzymał go za nogę,ale przecież go jakoś straszliwie nie faulował ,a ten kołek stary koń dał się znowu wrobić ,jak junior.



odpowiedz

Kobo(L)t - 1 godzinę temu, *.stansat.pl "Chyba" jednak czas Jędzy mija. Niedawno jeszcze broniłem jego kartek (żółtych), ale wystarczy co dobitnie pokazują mecze bez niego w podstawie. odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.mm.pl Jędza jak pich, powinien dostać propozycje do rezerw, tylko tam młodym piłkarzom mógłby krzywdę zrobić odpowiedz

Jo - 1 godzinę temu, *.orange.pl Musiał drukuje jak może ... odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.mm.pl Jak narazie z Legii tylko jędza nie nadąża, reszta ok odpowiedz

Rybasocho - 1 godzinę temu, *.orange.pl Jędza jest naprawdę świetnym obrońcą... sorki był... lata lecą nieubłaganie. Szybkość już nie ta. Ale będzie dobrE odpowiedz

Bemowo - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl -Tobiasz!

-Co?

-Patataj!!! odpowiedz

Pusia - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Co to za gra?! Co za kopanina?! Ustawiony remisik? odpowiedz

tg - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Podrzućcię proszę link/ stream, moje źródło zawiodło odpowiedz

Kuba - 1 godzinę temu, *.ono.com @tg: podłączam się odpowiedz

k(L)on - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @tg:

https://strims.top/PogonSzczecinLegiaWarszawa.php# odpowiedz

Quad74 - 1 godzinę temu, *.chello.pl @tg: https://strims.top/PogonSzczecinLegiaWarszawa.php

odpowiedz

Jrzk - 1 godzinę temu, *.orange.pl @tg: canal+ sport kosztuje co miesiąc tyle co jedna dobra flaszka... nie róbcie dziadostwa odpowiedz

Korda - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @tg: jesteś kibicem Legii i nie stać Cię na canal +?? odpowiedz

luigi - 1 godzinę temu, *.koba.pl zapodajcie link do transmisji ;] odpowiedz

Dobrodziej - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @luigi: strims.top/PogonSzczecinLegiaWarszawa.php# odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Moja 11 na ten mecz.

Hładun

Jędrzejczyk ... Burch ... Kapuadi

Wszołek ... Slisz ... Elitim ... Ribeiro

...................... Josue ................

Gual ... Muci

LEGIA Mistrz !!!

1:2 odpowiedz

Dickson Chotowski - 2 godziny temu, *.btcentralplus.com Baku i Celhaka na lawce, czyli nie gramy w 9. odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.orange.pl A pójde po bandzie:) - P 2-4 L odpowiedz

... - 3 godziny temu, *.wtnet.de Skład wydaje się optymalny,no może Pankov za Jędzę na szybkiego Grosika. Grunt,że

Bakubaku i Macius na ławie. Po 3pkt Legio. odpowiedz

dave - 3 godziny temu, *.chello.pl A z kramerem co znowu? Na puchary juz był gotowy i znowu znikł odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com @dave: Otworzyl lodowke i sie przeziebil. odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.orange.pl @Krzeszczu: Nawet nie zdążył wyjąć zimnego browara?:)) odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com @Leśny Dziadek: Browara nie, bron Boze. Ostatnio jak otwieral kapsla to zlamal reke. A bylo to zaraz po tym jak chcial chwile odpoczac po tym jak siadajac na kiblu strzelil mu dwuglowiec ;-))) odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.orange.pl @Krzeszczu: Dobrze, że kiszka wytrzymała, można zjeść kaszankę i wyjdzie bez problemu:)) odpowiedz

Janusz - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl A co sie dzieje z Kramerem?

Nie bietze go na lawke zeby miec wymowke i wpuscic rosolka? odpowiedz

(L) - 3 godziny temu, *.mm.pl Mam nadzieję, że dzisiaj 11 już z Elitim, Wszołkiem, Mucim. A Bakuś, cudowny Maciek ławka odpowiedz

