Konferencja pomeczowa

Runjaić: Moja drużyna walczy do końca

Środa, 27 września 2023 r. 22:52 Woytek, źródło: Legionisci.com

Kosta Runjaić (trener Legii): Szacunek dla mojej drużyny. To był kolejny magiczny wieczór. Obie drużyny zaczęły bardzo ofensywnie, spotkanie było otwarte. Dla kibiców Pogoni, Legii i widzów w telewizji był to znakomity mecz do oglądania. Jestem dumny i szczęśliwy. Brak mi słów. Trzy razy przegrywaliśmy, trzy razy odwracaliśmy wynik, ponadto otrzymaliśmy czerwoną kartkę. Strata bramki na początku drugiej połowy to był najgorszy możliwy scenariusz, ale walczyliśmy znowu z sukcesem. I ponownie pogoń strzeliła na 3-2... Wiem, że nasza drużyna zawsze walczy i nigdy się nie poddaje. Mamy wielkiego ducha w drużynie, energię, gramy z pasją, dyscypliną i konsekwentnie. Przy wyniku 3-3 oprócz szczęścia trzeba mieć też jakość. Ostatecznie wygraliśmy 4-3 i uważam, że zasłużyliśmy na to zwycięstwo.









Mieliśmy więcej posiadania piłki, w dziesiątkę przebiegliśmy prawie tyle samo co Pogoń w jedenastu.



Gratulacje także dla naszej drugiej drużyny, która wyeliminowała Ruch Chorzów. To znakomity dzień dla legijnej społeczności.



Nie widziałem powtórki kartki Jędrzejczyka, ale słyszałem, że eksperci mieli spore wątpliwości. Byłem zaskoczony tą decyzją. Słyszałem, że była to decyzja sędziego Frankowskiego na VAR. Wiem, że oglądał to tylko z jednej perspektywy, a należało to obejrzeć z kilku stron, by wydać sprawiedliwy wyrok. Nie jestem jednak sędzią i ekspertem. Będziemy przyglądać się tej sytuacji. Jak kartka była zasłużona, to "Jędza" nie powinien się tak zachowywać. Jeżeli okaże się, że kartka była niezasłużona, to będziemy reagować jako klub, bo to ogromna strata, a każdy punkt jest cenny.



Marc Gual w 51. minucie zastąpił Tomasa Pekharta, który znów zdobył bardzo ważnego gola. Wprowadziłem go i wykazał się dużą świeżością. W 71. minucie zdecydowałem się na wprowadzenie nowych zawodników, postawiłem wszystko na jedną kartę. Niedługo potem Elitim strzelił na 3-3. Czasami takie rozwiązania działają, czasami nie. Mogłem liczyć na duże wsparcie sztabu z ławki rezerwowych i z trybun, bo stamtąd też oglądali mecz i przekazywali swoje wskazówki.