Konferencja pomeczowa

Gustafsson: Wstydzimy się naszej dzisiejszej postawy

Środa, 27 września 2023 r. 23:02 Woytek, źródło: Legionisci.com

Jens Gustafsson (trener Pogoni): Jest ciężko. Musimy pogratulować Legii zwycięstwa. Był to dla nas trudny mecz. Legia grała znakomicie w pierwszej połowie, ale to my zdobyliśmy bramkę, a dodatkowo rywale otrzymali czerwoną kartkę.



W drugiej połowie chcieliśmy utrzymać się przy piłce i kontrolować mecz. Niestety, kompletnie nam się to nie udało. Straciliśmy trzy bramki, choć graliśmy przeciwko 10 zawodnikom, to jest nieakceptowalne, nie możemy się z tym pogodzić. Wstydzimy się naszej dzisiejszej postawy.



Słabo wyglądaliśmy na boisku. Nie osiągnęliśmy żadnej zmiany, wprowadzając nowych zawodników na boisko. Niektóre zmiany były wymuszone. Grosicki i Wahlqvist nie mogli dłużej grać.