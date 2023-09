Legia walcząca do końca!

Sędziowie

Główny: Tomasz Musiał

Asystent: Sebastian Mucha

Asystent: Marcin Ciepły

Techniczny: Aleksander Borowiak



Micha(L) - 2 godziny temu, *.chello.pl B R A V O !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

hulk - 2 godziny temu, *.chello.pl Jest GRUBO!!!! odpowiedz

"Fryzjer" - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Podobno greckiemu symulantowi z Pogoni mają wysłać but i śmierdzącą skarpetkę z meczu o które tak zaciekle walczył i przytulał. W Szczecinie na Varze Frankowski, w Gliwicach Frankowski, będziemy się przyglądać dalej ale śmierdzi coraz bardziej. odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Brawo Legia.Dobrze łączą grę w Europie i w dupoklasie. Ostatnio tak dawali radę za Berga. Co prawda jeszcze nic nie zdobyli ale wszystko idzie w dobrym kierunku. Nie zagra teraz Jędrzejczyk za kartkę nic się nie dzieje, zagra Pankov.

Tylko nie wyprzedać drużyny po sezonie bo znowu będziemy budowali nową drużynę 7 lat jak po lidze mistrzów. odpowiedz

arek - 2 godziny temu, *.chello.pl Uwaga!!!!!

teraz sędziowie będą wyrzucać po dwóch naszych na mecz, żeby pomóc przeciwnikom odpowiedz

AQQ - 2 godziny temu, *.media.pl Najlepszy początek sezonu w 21 wieku. Na 16 meczów tylko 1 porażka i aż 3 mecze, które mogą kandydować na miano meczu dekady (rewanż z Austrią, z Aston Villa i teraz) odpowiedz

Derlon - 2 godziny temu, *.plus.pl Legia super mecz, Kosta ładnie to poukładał. Drużyna na mistrza i może coś więcej w pucharach ( czego życzę). Druga połowa nieprawdopodobna, Legia gra w 10 a sytuacji na gola co najmniej kilka oprócz tego co wpadło. Marc zgiął na zmianie dał mega jakość u nas zmiany wyglądały na sabotaż. Kibice Legii doping głośny i równy, szacun za przybycie w tak napiętym terminarzu. Co do Jędzy to na reprezentanta Polski nie przystoi takie zachowanie ( po czerwonej kartce), do kogo pretensje? Chyba tylko do sędziego, ale w dobie VAR trzeba uważać. Do następnego. odpowiedz

Hugo - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Nie pomógł Musiał starał się alenie dał rady.Za trzymanie się nogi Jędzy też powinien dostać żółtko nie wspomnę o trzymaniu Jędzy za koszulkę.Na marginesie powiem że ten polonista z c+ za komentarz o kartce Jedzy powinienn wylecieć na zbity pysk za te komentarze.Spec Liczmanski wyrażnie powiedział ze za takie przewinienie żółtko. odpowiedz

Mordziaty - 3 godziny temu, *.aster.pl Brawo Legia!!! Królikowski na ławę. Czas na Hładuna odpowiedz

Single malt - 3 godziny temu, *.wawtel.pl Gęba się cieszy człowiekowi po takim meczu. Mamy ZESPÓŁ szalonych Walczaków. Dziś słabiej Josue i Muci, za to Elitim rządził. Coraz częściej myślę, że może być lepszy od Josue, jako playmaker. odpowiedz

Czarny76 - 3 godziny temu, *.. Cieszę się jak cholera z tego zwycięstwa ale…może już najwyższy czas posadzić pewne osoby na lawce(Josue Tobiasz)? odpowiedz

r - 3 godziny temu, *.vectranet.pl 1. Kiedy ostatni raz Legia strzeliła 3 bramki z główki na wyjezdzie?

2. Kiedy ostatni raz Legia strzeliła 3 bramki z główki na wyjezdzie w meczu ligowym?

(ja pemietam chyba 94 i Śliwowski)

3. Kiedy ostatni raz Legia strzeliła 3 bramki w drugiej połowie w ligowym meczu wyjazdowym? odpowiedz

AAA - 3 godziny temu, *.chello.pl Brawo,brawo brawo.

Pomińmy milczeniem postawę Josue,naiwność Jędzy i przydatność Rosołka.

A niejakiemu frankowskiemu tez nie wyszedł mecz jak sobie założył....,starał się jak mógł trzeba przyznać. odpowiedz

Matt - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Chłopaki dziś chyba już udowodnili, że całe to lato i początek jesieni to nie jest przypadek. To są dobre miesiące by być kibicem Legii. Pamiętajmy o tym, że mamy dobre fundamenty gdy przyjdzie kiedyś pierwszy kryzys i miejmy cierpliwość. Chciałbym żeby było w końcu trochę stabilizacji, a nie wiecznie trenersko-piłkarsko-administracyjna karuzela. Zielu po cichu zmontował kompletny skład z dobrą ławką, ale przy porażkach to on będzie winny i Runjaic - od razu do wyrzucenia. Jak to mówią za oceanem: zaufaj procesowi. odpowiedz

Adi - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Zaje...iście odpowiedz

Okęciak - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Wielka Legia, czapki z głów! odpowiedz

Mar - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl No czas kupić karnet na wiosnę odpowiedz

AdiB - 3 godziny temu, *.com.pl Brawo za charakter!!! odpowiedz

MarcinWLD - 3 godziny temu, *.chello.pl Brawo Panowie.

Walka, Walka, Walka, Mamy Lidera. Legia Mistrz Mistrz Mistrz. Legia Mistrz Mistrz Mistrz!!!!

To było piękne, gra w osłabieniu i takie cudo w postaci 3 punktów.

Dziękuję za to serducho na boisku!! odpowiedz

Fan.Grotyńskiego - 3 godziny temu, *.chello.pl Nasze Pogonie za wynikiem,w tym sezonie to Nasz znak firmowy.kolejna passa przelamana.Tylko mistrzostwo Legio! odpowiedz

Rybasocho - 3 godziny temu, *.orange.pl Co tu pisać. Ręce zajęte klaskaniem. Brawo drużyna!! odpowiedz

jurand - 3 godziny temu, *.. Ach jak przyjemnie, jak do tej pory nie mogę się przekonać do Gual'a ale może się dotrze.

A tak jest SUPER odpowiedz

mietowy - 3 godziny temu, *.aster.pl super zawody walka i chec walki do konca a sedzia chyba znowy cos wypaczyl z ta czerwienia dawno takiej LEGII nie widzialem odpowiedz

Robi - 3 godziny temu, *.163.44 Brawo za walkę,jesteście kozakami???????????? odpowiedz

Piotr Niedek - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Legia grająca co trzy dni ze względu na puchary gdzie Pogoń ma tydzień na regenerację sił, wygrywa na wyjeździe grając ponad 50 minut w 10-tkę i strzela w osłabieniu trzy gole. Jak wielka siła i potencjał drzemie w tym zespole? Czym nas jeszcze zaskoczą? Posiadanie piłki 55% do 45 dla Legii i kto tu grał w 10-tkę? Runjaić zbudował fajną ekipę, grającą ofensywnie, strzelającą dużo goli i nie poddającą się w trudnych sytuacjach. I tylko ta defensywa do poprawy. Wracając do Jędrzejczyka sędziowie drugi raz w tym sezonie kradną nam niesłusznie zawodnika. Sytuacja wielowątkowa, kontrowersyjna i trudna do oceny ale po obejrzeniu paru powtórek widać kawałek po kawałku co tam się działo. Ekspert Canal+ Lyczmański powiedział "Jędrzejczyk był trzymany za stopę to jak miał wstać? Czerwona niesłuszna". Proponuję następnym razem od 1 minuty wyrzucić dwóch Legionistów to może rywalowi uda się wygrać. Elitim gracz meczu, coraz bardziej widzę, że jest lepszy od Josue, a jak Josue nie ma to on bierze odpowiedzialność za kreatywność. Jeszcze pytanie o Rosołka bo widziałem, że wchodził na boisko. W którym sektorze boiska biegał, nie można go było dostrzec, schował się? Nawet Diaz po wejściu miał dobre momenty, raz w obronie i dwa razy przy kontrze gdzie za drugim razem Gual mógł strzelić gola, a Rosołka nie było wcale. odpowiedz

Pjoter - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Jaja buchaja są niczym przy Waszych jajach! Strzelić trzy gole w osłabieniu i wygrać to ja nie pamiętam takiego wyczynu! Jasna cholera, w Warszawie mamy lidera:) odpowiedz

Wyrwikufel - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Ukłony w pas przed chłopakami! Brawo! A Musiał oby już nigdy nie sędziował Legii. odpowiedz

Żmija - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Wyrwikufel: No raczej frankowski chciał żeby było pograne… Taki c..j! odpowiedz

Lopo - 4 godziny temu, *.chello.pl Odbyty się zapiekły. Ze względu na starą zgodę miałem do nich szacunek. Dzisiaj jak pluli na Jędze resztki jakieś tam sympatii prysły. Brawo Legia za walkę, za wszystko!!! Tylko Legia. odpowiedz

Fcm - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Lopo: ja już dawno szacunek straciłem do nich odpowiedz

Lenovo - 3 godziny temu, *.mm.pl @Lopo: dokładnie wielcy bracia co krzyczą na Legie pajace tfuuuu odpowiedz

artic - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Lopo: a ten paprykarz brodaty na vip to myslalem ze za chwile pier...swoim telefonem w łepetyne schodzacego z boiska po czerw.kartce Jędzy co za czeresniak szczecinski! odpowiedz

Rio - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Tak się wygrywa Mistrzostwo Polski???? odpowiedz

Paź Króla Woli - 3 godziny temu, *.aster.pl @Rio: ze stednia punktów na mecz 2.5 odpowiadam oczywiście że tak!brawo drużyna wielki szacun za walkę.dziekuje Panie Dyrektorze.Dziekuje Panie Trenerze..dobranoc. odpowiedz

Dickson Chotowski - 4 godziny temu, *.btcentralplus.com Legia walczaca. Brawo, brawo I jeszcze raz brawo !!!!!!! odpowiedz

Zlb 82 - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Jak ja się ciesze, cała Warszawa się cieszy!!!! Pięknie.LEGIA MISTRZEM ŚWIATA!!!! odpowiedz

clod - 4 godziny temu, *.play-internet.pl ... i pięknie jest odpowiedz

Robert Szenfeld - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Serce rośnie . Nawet opłaceni sędzia głowny i ten na varze nie dali rady wydrukować meczu tym miernotom ze wsi szczecin. Brawo drużyna ! Elitim .. Panisko piłkarz ! A pogoń będzie goniła od kibla do kibla, aż sie spierniczy do 1 ligi , gdzie najwyżej jej miejsce odpowiedz

Romek - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Za ten mecz po prostu szacunek dla wszystkich i najwyższe noty bez podziału odpowiedz

Bombardini - 4 godziny temu, *.myaisfibre.com Zastanawiam się, czy w tym sezonie zasypywanie Legii czerwonymi kartonikami to jakiś odgórny prikaz? odpowiedz

Wycior - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Bombardini: tak, PZPN został poinformowany przez uEFA, że każda drużyna, która ma w nazwie „Legia” jest automatycznie karana czerwoną kartką. odpowiedz

wwwojtecky (L) - 4 godziny temu, *.play-internet.pl To jest ten charakter (L) o który chodzi! Choćby skały srały nikt nie wymięka! Brawo drużyna za walkę! odpowiedz

Osa(L) - 3 godziny temu, *.chello.pl @wwwojtecky (L):

Tak. Dawno nie było takiej DRUŻYNY. Mentalnie I fizycznie. 3:4 w 10tkę i gonie ie wyniku? Pokażcie mi drugi taki mecz w historii całej światowej piłki.

BRAWO PANOWIE PIŁKARZE !

Tylko LEGIA ! odpowiedz

Michał - 4 godziny temu, *.plus.pl No i co Musiał... przepraszać będziesz..." Panie sędzio" następny do dyskwalifikacji. Brawo chłopaki brawo LEGIA! Mina Grodzickiego w kapturze po meczu bezcenna...a co...zimno było? Hihihihihi...i tylko LEGIA LEGIA WARSZAWA ukochana ma jazda z nimi! Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki.... jjjjjeeeesssssttttt Morwa kać jeeeesssstttt odpowiedz

Hiszpan - 4 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Grosicki boli? I ma k.... boleć!!!!!!! odpowiedz

e(L)o - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Tobiasz sięgnął dna! odpowiedz

KIBIC - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @e(L)o: w klubie nikomu to nie przeszkadza a szkoda bo dziurawa defensywa sprawia, że trzeba ciężej pracować w środku i z przodu odpowiedz

lechu47 - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl W dalszym ciągu nie wierzę w to co zobaczyłem. Po 2:1 dla portowców myślałem, że 3 pkt w plecy. Choć wiedząc, że Legia gra ostatnio do końca marzyłem o remisie. Zwycięstwo chyba nawet dla największych optymistów było pozytywnym zaskoczeniem odpowiedz

Bujta - 4 godziny temu, *.255.233 Josue słabszy dzień to Elitim klasa światowa, Kapuidi, burch i pankov . 3 stoperów na lata. Rosołku wpuszcza na siłę bo chcą go sprzedać, wypożyczyć. Kosta very very good job. Charakter której tą drużyną nie miała od lat. Coś pięknego. Mogą grać dzisiaj z Wronkami rano, medalikami wieczorem a południe puchar Polski. odpowiedz

chrisSiekierki - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Brawo Panowie. Na razie lider a w czerwcu mistrz. odpowiedz

docent - 4 godziny temu, *.net.pl Super mecz Legii, mimo słabego ogniwa. Jędza już przy golu Grosickiego mógł dostać żółtą kartkę. Wystartowali razem do piłki, ale Grosicki mu uciekał. Jędza próbował go łapać za ramię, ale nie dał rady. Gdyby nie gol chyba dostałby żółtko. A potem ta sytuacja z Kolourisem. Jędza jest wolny, mało zwrotny i co mecz musi się ratować faulami albo łapaniem przeciwnika. Czas na grzanie ławy! Po błędzie Josue już traciłem wiarę w choćby 1 punkt, ale Legia zagrała koncertowo! Jak zwykle świetny Wszołek, rewelacyjny Elitim, b. dobry Gual. Brawo!!!! odpowiedz

Kozlo - 4 godziny temu, *.inetia.pl Elitim mega , następca Josue ???? Gual z tym trafianiem cos musi poprawić, bo 5 -3 mogło być odpowiedz

Wito - 4 godziny temu, *.7.35 Niesamowity mecz. Legia Walcząca do końca !!! W chwili obecnej Legia to najbardziej widowiskowo grający zespół w Polsce od wielu lat . Idziemy na mistrza

TYLKO LEGIA odpowiedz

Sobol - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl To już kolejny "mecz założycielski" tej drużyny. Hehehe. odpowiedz

Kobisborsz - 4 godziny temu, *.stansat.pl Legia jest szalona ! Tak się robi mistrzostwo !!! odpowiedz

majusL@legionista.com - 4 godziny temu, *.174.42 Brawo Legia i gratulacje!! Tak trzeba walczyć. odpowiedz

eM - 4 godziny temu, *.chello.pl To był doskonały ofensywny mecz. Zmiany na duży plus i wielkie zaangażowanie piłkarzy. Jose chyba trochę sodóweczka i zbyt dużo noszalacji, Kacper pewny, Wszołek rewelacja. Jest nareszcie DRUŻYNA pełną gębą. Brawo i oby tak dalej. Nie było Baku to i błędów mniej. odpowiedz

Zielu - 4 godziny temu, *.centertel.pl Środek pola to jest u nas taka orkiestra pod batutą EliTEAM'a... cudowne zwycięstwo!!!! odpowiedz

Lukas - 4 godziny temu, *.mm.pl Duma i sława.... odpowiedz

Pusia - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Super zmiany! Oprócz rosolka bo z nim graliśmy w 9… odpowiedz

Jacek Legia - 4 godziny temu, *.Gawex.PL Toż to potwór.oby tak dalej .Wspaniała nasza Legia odpowiedz

funfel - 4 godziny temu, *.cnt-grms.ec Historyczny dzień dzisiaj, jednego dnia Legia ograła dwie ekipy z eklapy, najpierw rezerwy Ruch, a potem jedynka Pogoń. odpowiedz

Cyniek - 4 godziny temu, *.heldenvannu.net @funfel: a nawed trzy ekipy bo trzecia ekipa to drukarze PZPN u czyli musial i ten Z Torunia odpowiedz

Stary chinczyk - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl To było genialne. Ta mina grosickiego mówi wszystko. Brawoooooooooooo odpowiedz

żeromak - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Dziękuję. Pozamiatane!A niedowiarkom i hejterom proponuję wyp...lać i nie pisać bzdur!Tylko Legiaaaaa! odpowiedz

A Strzałek daLej na ławce - 4 godziny temu, *.02.net Brawo Legia a trener nie lubi Strzałka chyba konflikt rośnie, młody talent 0dejdzie niebawem... odpowiedz

Olomanolo - 4 godziny temu, *.com.pl Gdzie jest i po co jest HŁADUN Kacper sory jeden mecz na 3-4 wyjdzie ale daj czasem pograć Hladuniowi pozdrawiam wszystkich odpowiedz

Sum - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Co ta Legia wyprawia to kosmos jakiś. Elitim to może być nowy Vadis. odpowiedz

meter - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Pan piłkarz Elitim to lider. Lider, który nie robi zbędnych kółek i macha łapami, udając playmakera..to lider, który wie co to arytmia, potrafi uderzyć ,bierze grę na siebie i któremu sprzyja szczęscie.Brawo!!!

odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Prawie mój wynik:) Jedziemy dalej. Brawo wszyscy:) odpowiedz

(L) - 4 godziny temu, *.jmdi.pl Ale charakter, o ja pi3rd0l3! odpowiedz

Autor - 4 godziny temu, *.chello.pl Oj oj, dawno nie widziałam Legii, która była tak mocna. Ostatnia to ta za Prijovicia i Vadisa. Obecna jest inna..kolektyw. Brawo Jacek Ziliński odpowiedz

Bodzio - 4 godziny temu, *.orange.pl Co za drużyna Walczaków!!! odpowiedz

kopfrkingl - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Napisałbym coś na sędziego, ale wystarczy napisać: mistrz, mistrz, mistrz! odpowiedz

Sober - 4 godziny temu, *.orange.pl To był piękny dzień, najpierw rezerwy wyeliminowały Ruch Chorzów a teraz wygrana w 10 z Pogonią w Szczecinie.

Ta drużyna ma charakter ! odpowiedz

Kurak (L) - 4 godziny temu, *.32.241 Miło i przyjemnie ogląda się tak walcząca drużynę. My kibice odwykliśmi od tego, że jak już przegrywaliśmy i jeszcze w 10 to było po zawodach , a tu proszę. Gratulacje dla piłkarzy. Dobra ławka rezerwowych. Jest wola walki, nawet drukowaniem nie zabrali nam tych 3pkt. Na złość temu co mu Jędza ręke urwał... odpowiedz

Grzeg - 4 godziny temu, *.centertel.pl Jest moc!!! Duma! odpowiedz

gazza - 4 godziny temu, *.inetia.pl Brawo !!! Wygrać bez jednego zawodnika to jest duża sztuka ! Brawo !

Sędzia próbował wydrukować mecz ale niestety mu sie nie udało...Co widział sedzia na varze ???

odpowiedz

Mar - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Szaleństwo.. to jest Legia Warszawa, której nigdy nie bylo odpowiedz

eLpolo - 4 godziny temu, *.137.74 Wooooooow, co ten Kosta stworzył !!!! Brawooo. Niesamowicie gramy. ???????????????? odpowiedz

Kulfon - 4 godziny temu, *.217.197 Czy możemy mieć bramkarza który nie wpuszczą wszystkiego co leci do bramki? odpowiedz

przega - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @Kulfon: Nie przesadzaj. Dziś kilka razy wybronił groźne strzały i pokazał świetny refleks odpowiedz

Ursus - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @Kulfon: czy na pewno widziałeś mecz L ? odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.netfala.pl @Kulfon: Zgodzę się Tobiasz powinien odpocząć na ławce , nic specjalnego nie pokazuje w tej bramce . odpowiedz

Pierwszy - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @Kulfon: Mamy, przestań pajacować. odpowiedz

Tomi1990 - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Kulfon: być może już mamy, ale niestety siedzi na ławce odpowiedz

chrisSiekierki - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @Kulfon: A co ty chcesz od Tobiasza. Co mógł to obronił. Pierwszy gol strzał ze środka pola karnego , drugi bo ewidentnym błędzie Josue a przy trzecim był całkowicie zasłonięty a i tak niewiele mu brakowało aby sięgnął piłkę. Ale za to obronił dwa bardzo trudne strzały. odpowiedz

eM - 4 godziny temu, *.chello.pl @Kulfon: No właśnie mamy, coraz lepsza gra. A który gol wg Ciebie był Kacpra? odpowiedz

albercik - 4 godziny temu, *.artcom.pl @Kulfon: ty dzbanie odpowiedz

Astor - 4 godziny temu, *.jmdi.pl Jakiemuś drukarzowi nie wszedł kupon :D odpowiedz

Sebo(L) - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Elitim SUPERSTAR!! odpowiedz

Arecki - 4 godziny temu, *.vectranet.pl BRAWO BRAWO BRAWO SZACUNEK PANOWIE PIŁKARZE!!!!!! musiał ty......ju odpowiedz

Kobo(L)t - 4 godziny temu, *.stansat.pl Złoto :) dzisiaj dwie ekipy mogą czuć sie wyRu...ane :) odpowiedz

Olek - 4 godziny temu, *.. W tym sezonie godne uwagi jest to, że Legia gra do końca. Ta ekipa tworzy charakter i ma swoją wartość. Można narzekać na indywidualne błędy poszczególnych graczy ale ta drużyna idzie jak taran. I to mi się bardzo podoba. odpowiedz

cz(L)ek - 4 godziny temu, *.tpnet.pl @Olek: Celne słowa. Skaczą za sobą. odpowiedz

donek - 4 godziny temu, *.aster.pl Brawo Legia za walke w 10! odpowiedz

Jurek - 4 godziny temu, *.tropolys.de Panowie, czapki z głów!!! odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Tak gra Lider, mamy tooo:) odpowiedz

Sari - 4 godziny temu, *.plus.pl Najmniej zadowolony ekspert Żewłakow odpowiedz

L fan - 4 godziny temu, *.chello.pl @Sari: I Debinski z Opola Lubelskiego odpowiedz

