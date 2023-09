Wasze noty

Oceny legionistów za mecz z Pogonią

Piątek, 29 września 2023 r. 11:49 Woytek, źródło: Legionisci.com

Najwyższą notę za środowy mecz w Szczecinie przyznaliście Juergenowi Elitimowi. Występ Kolumbijczyka oceniliście na 5,5 w skali 1-6. Minimalnie niższą notę uzyskał Paweł Wszołek - 5,3. Pozostali zawodnicy także otrzymali pozytywne oceny. Jedyna niska nota trafiła do Artura Jędrzejczyka - 2,9. W sumie oceniało 1212 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 4,1.









Elitim 5,5

Wszołek 5,3

Pekhart 4,6

Kapuadi 4,5

Slisz 4,5

Kun 4,5

Yuri Ribeiro 4,2

Gual 4,1

Tobiasz 4,0

Burch 3,9

Muci 3,8

Celhaka 3,7

Josue 3,6

Dias 3,5

Rosołek 3,5

Jędrzejczyk 2,9