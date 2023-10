Plus miesiąca

Plus września: Elitim i Ernest Muci

Niedziela, 1 października 2023 r. 12:00 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

We wrześniu Legia Warszawa rozegrała pięć meczów - jeden w Lidze Konferencji Europy z Aston Villą (3-2) i cztery na ligowym podwórku, z: Widzewem Łodź (3-1), Piastem Gliwice (1-1), Górnikiem Zabrze (2-1) i Pogonią Szczecin (4-3). Najwięcej plusów w tym miesiącu zgromadzili Elitim i Ernest Muci.



Kolumbijczyk oraz Albańczyk otrzymali aż cztery pozytywne oceny. Forma Elitima od błędu w pierwszym meczu z Austrią Wiedeń tylko rośnie. Zdecydowanie spotkanie w Szczecinie było najlepszym środkowego pomocnika w barwach Legii, lecz on się z pewnością nie zatrzyma. Muci złapał dobry rytm, we wrześniu nie miał większych problemów, gdy na boisku grał od pierwszej minuty, a w przeszłości bywało z tym różnie. W tym miesiącu w pięciu meczach pięciokrotnie trafiał do siatki, co jest świetnym wynikiem. Tyle samo pozytywnych ocen, lecz również jedną negatywną przyznaliśmy Yuriemu Ribeiro, który coraz rzadziej popełnia błędy. We wrześniu lepiej odnajdował się na murawie. Starał się grać do przodu, ale przy tym nie zapomniał o defensywie.



Najniżej w klasyfikacji znalazł się Makana Baku, który otrzymał dwa minusy. Wydawało się, że Niemiec powoli łapie niezłą dyspozycję, jednak spotkanie z Górnikiem w jego wykonaniu było fatalne. Baku nic nie wychodziło. Tyle samo negatywnych ocen otrzymali Maciej Rosołek, który może pochwalić się również jednym plusem oraz Patryk Kun, który dodatkowo zgromadził trzy pozytywne noty.



Pełna klasyfikacja:

Elitim - 4

Ernest Muci - 4

Yuri Ribeiro - 4 / 1

Marc Gual - 3

Radovan Pankov - 3

Kacper Tobiasz - 3

Paweł Wszołek - 3

Bartosz Slisz - 3 / 1

Josue - 2

Steve Kapuadi - 2

Patryk Kun - 3 / 2

Tomas Pekhart - 2 / 1

Marco Burch - 1

Jurgen Celhaka - 1

Igor Strzałek - 1

Artur Jędrzejczyk - 1 / 1

Maciej Rosołek - 1 / 2

Gil Dias - 1

Makana Baku - 2