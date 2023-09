Mecze wtorkowe i środowe (akt.)

Środa, 27 września 2023 r. 18:20 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W zaległym meczu CLJ U15 (rocznik 2009 i mł.) Legia wygrała 6-0(0-0) z Escolą Varsovia i umocniła się na prowadzeniu w grupie A CLJ. Pierwsza, dość zacięta połowa to wzajemne badanie sił i pojedyncze ataki - najpierw ze strony Legii, a potem Escoli. Zaraz po przerwie Legia szybko objęła dwubramkowe prowadzenie i poza 2-3 akcjami nie pozwoliła już gościom na wiele. W środę zespół LSS U16 wygrał 6-2 (3-1) ze Świtem Nowy Dwór i objął prowadzenie w tabeli I ligi maz.



CLJ U15: Legia 6-0(0-0) Escola Varsovia '09

Gole

1-0 43 min. Oskar Maj (as. Edo von Brandt-Etchemendigaray)

2-0 46 min. Bartosz Korżyński (głową, as. Fabian Mazur)

3-0 53 min. Szymon Piasta (as. Edo von Brandt-Etchemendigaray)

4-0 66 min. Szymon Piasta (as. Dawid Mastalski)

5-0 79 min. Dawid Mastalski (as. Jan Rodak)

6-0 80 min. Jan Rodak (as.Aleks Żyła)



Strzały (25-80'): Legia 14(7) - Escola 4(2).



Legia: Denys Stoliarenko (Jan Pietrzak ng) - Igor Owczarczyk (71' Jan Rodak), Bartosz Korżyński, Oskar Krakowiak (71' Kazimierz Szydło), Piotr Bartnicki (67' Piotr Kaniewski) - Aleksander Wyganowski (67' Jakub Juszczak), Vu Hoang Nguyen, Oskar Maj (53' Wiktor Zugaj) - Szymon Piasta Ż, Edo von Brandt-Etchemendigaray (60' Dawid Mastalski), Fabian Mazur (68' Aleks Żyła)

Trener: Jakub Renosik, II trener: Damian Serwuszok, Maciej Kokosza