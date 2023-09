Z obozu rywala

Jagiellonia przed meczem z Legią. Dobry początek sezonu

Sobota, 30 września 2023 r. 11:00 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W niedzielę Legia Warszawa zmierzy się z Jagiellonią w Białymstoku, a więc na ternie, który udało się odczarować po ponad ośmiu latach. Zapraszamy do zapoznania się z sylwetką najbliższego przeciwnika "Wojskowych".



Mało kto spodziewał się, że Jagiellonia tak dobrze rozpocznie sezon 2023/24. W tym momencie klub z Białegostoku zajmuje 4. miejsce w tabeli, a na swoim koncie zgromadził 16 punktów, czyli tyle samo co trzeci Raków Częstochowa i piąte Zagłębie Lubin. "Jaga" odnotowała tylko dwie porażki - z Rakowem Częstochowa (0-3) oraz mocnym w tym sezonie Śląskiem Wrocław (1-2). Wygrała 5 spotkań. Dobra forma białostoczan to spore zaskoczenie, bo przecież w zeszłym sezonie ledwo uchronili się przed spadkiem. Jagiellonia wiosną nie punktowała najlepiej, co poskutkowało zwolnieniem trenera Macieja Stolarczyka. Za jego kadencji w drugiej połowie sezonu zespół zremisował aż sześć spotkań z dziewięciu. Zatrudnienie Adriana Siemieńca tylko trochę poprawiło rezultaty. Ostatecznie "Jaga" zajęła dopiero 14. miejsce w tabeli, a nad strefą spadkową miała tylko cztery oczka przewagi.







Obrona



Od początku zeszłego roku bramki białostoczan strzeże Zlatan Alomerović (na zdjęciu niżej). Serb to utalentowany golkiper, który dobrze sobie radzi w tym sezonie. Przed bramkarzem występuje rzadko kiedy zmieniana czwórka obrońców. Prawa obrona należy do Czecha Michala Sačka, który barwy klubu z Podlasia reprezentuje od zimy. Warto jednak zaznaczyć, że w rundzie wiosennej ubiegłych rozgrywek występował wyżej, więc jego aktualna pozycja jest pewnego rodzaju nowością. Po drugiej stronie oglądamy objawienie Jagiellonii, Bartłomieja Wdowika. 23-latek lubi grać ofensywnie, a w tym sezonie strzelił już trzy gole i zanotował jedną asystę. Wszystkie jesienne mecze od deski do deski rozegrał stoper Adrián Diéguez. Hiszpan do Jagiellonii dołączył latem z drugoligowej Ponferradiny. Jego kompanem najczęściej jest 19-letni Miłosz Matysik, który wystąpił w pięciu spotkaniach. Niekiedy zamiast niego na środku defensywy występuje cztery lata starszy Mateusz Skrzypczak.







Pomocnicy



Z nadspodziewanie dobrej strony pokazuje się 19-letni Dominik Marczuk, który latem zamienił Stal Rzeszów na Jagiellonię. Trener Siemieniec od początku sezonu stawia na młodego zawodnika, który gra na prawej stronie pomocy. Marczuk na swoim koncie ma już jedno trafienie i aż trzy asysty, a każdą z nich zanotował w starciu z Radomiakiem Radom (3-2). Na lewej stronie występuje piłkarz, który tak jak Marczuk do Jagiellonii dołączył latem - José Naranjo. To skrzydłowy, który w przeszłości reprezentował m.in. Larnakę czy Genk. Na razie w Ekstraklasie ma niezły start, strzelał gola Górnikowi Zabrze (4-1), jak również Radomiakowi Radom (3-2), dodatkowo w pierwszym z wymienionych spotkań zanotował asystę. Warto dodać, że w dwóch spotkaniach zastąpił go Wojciech Łaski, który ostatnio wchodzi na murawę z ławki rezerwowych. Najczęściej o sile środka pola stanowią Taras Romanczuk (na zdjęciu niżej) oraz Nené. Szczególnie ten drugi zasłynął w Polsce z bardzo dobrych uderzeń. W tym sezonie może się pochwalić dwoma trafieniami w lidze i ostatnio w Pucharze Polski. Niekiedy swoje szanse w środku pola otrzymuje ściągnięty ze spadającej do I ligi Lechii Gdańsk Jarosław Kubicki.







Ofensywa



Latem Jagiellonia dokonała ciekawego transferu, jakim było ściągnięcie angolskiego napastnika Afimico Pululu. W swoim CV może on pochwalić się takimi klubami jak niemiecki drugoligowy Greuther Fürth czy Basel. Od początku w Polsce pokazuje się ze świetnej strony. Na swoim koncie ma pięć trafień, a trzy z nich zdobył w ostatnich dwóch grach. Najczęściej za nim lub obok niego występuje Jesús Imaz. Gwiazda Jagiellonii długo nie była w stanie się przełamać. Pierwszą bramkę zdobył dopiero w 6. kolejce w starciu z Górnikiem Zabrze. Widać, że Imaz nabrał pewności po tym trafieniu, a ostatnimi czasy prezentuje wyższy poziom.







Przewidywany skład: Alomerović — Saček, Matysik, Diegez, Wdowik — Marczuk, Romanczuk, Nené, Naranjo — Imaz, Pululu



Ostatnie 5...

Jakim wynikiem kończyło się ostatnie pięć gier legionistów z Jagiellonią w Białymstoku?



29-10-2022 Jagiellonia 2-5 Legia

13-05-2022 Jagiellonia 2-2 Legia

14-02-2021 Jagiellonia 1-1 Legia

24-06-2020 Jagiellonia 0-0 Legia

13-09-2019 Jagiellonia 0-0 Legia



Historia



Zespoły mierzyły się ze sobą 51 razy, legioniści górą w tych meczach byli 22-krotnie, a przegrali 11-krotnie. Remis padał 18 razy. Bilans bramkowy to 74 - 43 na korzyść warszawiaków. Ostatni sezon był bardzo szczęśliwy dla Legii jeżeli chodzi o rywalizację z białostoczanami. Podopieczni trenera Runjaicia najpierw zwyciężyli z "Jagą" aż 5-2 na wyjeździe, a następnie przy Łazienkowskiej 5-1. Szczególnie ważne było wyjazdowe zwycięstwo, gdyż wcześniej "Wojskowi" nie wygrali w Białymstoku od sierpnia 2014 roku. Ta niemoc została przerwana w świetnym stylu. Od 2014 roku do 2022 w rywalizacji obu drużyn w stolicy Podlasia nie padało za wiele bramek, więc zeszłoroczne spotkanie było wyjątkowe.