BCL: Legia Warszawa 66-74 Obradoiro CAB

Nie byliśmy przygotowani personalnie na awans do BCL. Fiba europe cup to też ciekawe rozgrywki. Jesteśmy w stanie wygrać grupę dalej może być jak Anwil w poprzednim sezonie. Będziemy grać na Bemowie co daje nam atut hali. Czy k9ntuzja PIppsa co coś poważnego. Następny mecz dopiero za 8 dni.

- 3 godziny temu, *.centertel.pl

dobra ta hiszpanska druzyna, ale Legia walczyla dzis z podwojnym rywalem, z druzyna z hiszpani oraz z sedziami. Gdyby nie to mysle ze poradzilibysmy sobie.

Co do przebiegu gry, mozna bylo holmana i vidala wystawic w 3 kwarcie, a kamyk ich zostawil na 4 kwarte. Ale to tylko gdybanie, po za tym musza odpoczywac. Nie moga non stop grac.

Piekny mecz. Nic sie nie stalo Legio, bylem dumny jak patrzylem na waszą gre.



Not to worry to much Legia, with referees you cant win :)))



