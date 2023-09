Ryczkowski: Pokazaliśmy, że mamy jakość

- W pierwszej połowie dobrze wykorzystywaliśmy fazy przejściowe, zagrywaliśmy dobrze piłki za obronę przeciwników. Myślę, że powinniśmy w niej prowadzić różnicą 2-3 bramek. Mieliśmy sporo sytuacji, których nikt się nie spodziewał. W drugiej części bramka na 2-2 trochę nas ostudziła, ale w końcówce udało nam się stworzyć jeden kontratak i strzelić trzecią bramkę. - Strzelałem Ruchowi bramki w Ekstraklasie, I Lidze, a teraz dołożyłem w Pucharze Polski. Nie udało mi się jedynie na szczeblu drugoligowym. W jakiś tam sposób leży mi ten przeciwnik. Fajnie, że udało się strzelić tą bramkę, jeszcze w takich okolicznościach. To smakuje jeszcze lepiej. Czekamy na więcej i kolejnego, fajnego przeciwnika.

- Awans jest super uczuciem. My gramy w trzeciej lidze, Ruch w Ekstraklasie, to spora różnica poziomów rozgrywkowych. Sprawiliśmy nie małą niespodziankę, choć byliśmy nastawieni, że możemy wygrać ten mecz. Pokazaliśmy, że mamy jakość i udało nam się pokonać chorzowian - powiedział po zwycięstwie w I rundzie Pucharu Polski z ekstraklasowym Ruchem Chorzów zawodnik rezerw Legii, Adam Ryczkowski .

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

SF - 2 godziny temu, *.orange.pl Gratulacje i powodzenia w losowaniu "LEGIO II " !!! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.