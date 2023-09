GKS Tychy rywalem Legii w 1/16 finału Pucharu Polski

W piątek w siedzibie PZPN odbyło się losowanie par 1/16 finału Pucharu Polski. Na tym etapie przeciwnikiem Legii Warszawa będzie pierwszoligowy GKS Tychy. Mecz rozegrany zostanie w Tychach. Warto wspomnieć, że po raz ostatni w oficjalnych rozgrywkach stołeczny zespół grał z tą drużyną we wrześniu 1982 r. Legia II Warszawa zmierzy się natomiast w LTC z Koroną Kielce. Spotkania tej fazy zaplanowano na dni 31 października - 2 listopada. Termin rezerwowy to 7-9 listopada. Pary 1/16 finału PP: Stal Brzeg - Warta Poznań Carina Gubin - Stal Stalowa Wola Polonia Bytom - Arka Gdynia GKS Tychy - Legia Warszawa Garbarnia Kraków - Stal Mielec ŁKS Łódź - Raków Częstochowa Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Piast Gliwice Podbeskidzie Bielsko-Biała - Pogoń Szczecin Stal Rzeszów - Puszcza Niepołomice Legia II Warszawa - Korona Kielce Resovia Rzeszów - Jagiellonia Białystok Wisła Puławy - Widzew Łódź Zawisza Bydgoszcz - Lech Poznań Cracovia - Zagłębie Lubin Wisła Kraków - Polonia Warszawa Zagłębie Sosnowiec - Górnik Zabrze Puchar Polski

Komentarze (19)

+ dodaj komentarz

dodaj

Adik - 16 minut temu, *.chello.pl GKS Tychy ???? będzie nas cały stadion i poza stadionem czekamy na was będzie się działo ???? odpowiedz

stara szkoła fanatyków - 27 minut temu, *.chello.pl Gralismy w latach 90 tych z Sokołem GKS Tychy,to była fuzja GKSu z Sokołem Pniewy i mecz był normalnie w Tychach w 1995 roku i tyscy na nas mocno się spninali,później byli na Legii na wiosne '96 w jakies 150-200 osób odpowiedz

Maverick - 57 minut temu, *.play-internet.pl Legia powinna się skupić na lidze w drodze o mistrza Polski oraz europejskich pucharach.Tam zawodnicy drużyna oraz kibice się promują najbardziej.W PP niech sobie grają lechy Wisły skisły i inne klubiki które chcą się zakwalifikować do europejskich pucharów.Legia jak do niedawna niech zdobywa ligę co roku oraz niech rośnie w siłę z roku na rok gromadząc punkty w Europie odpowiedz

dave - 1 godzinę temu, *.warszawa.pl Jak zawsze wszystko na wyjazdach odpowiedz

pytanko - 1 godzinę temu, *.aster.pl Czy w przypadku zdobycia PP przez Legię II i MP przez Legię, grają dwie Legie w pucharach? odpowiedz

Lfan - 1 godzinę temu, *.aster.pl Przy takim natłoku meczów jaki mamy to sportowo słabo trafiliśmy. Zwłaszcza, że tam to będzie ciśnienie i co najmniej mecz dekady. Taki Gubin czy Brzeg, by się przydał na przetarcie. odpowiedz

Dickson Chotowski - 1 godzinę temu, *.btcentralplus.com Czyli gwarantowany komplet w Tychach. NO LEGIA, NO KOMPLET !!!!!! odpowiedz

Alan - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Dickson Chotowski:

A jak u nas jest komplet to co wtedy ?



Dajcie spokój już z tymi napinkami bo to śmieszne jest . odpowiedz

LWST - 1 godzinę temu, *.plus.pl Pierwszy mecz z Tychami na nowym stadionie ,a pamięta ktoś kiedy ostatni raz z nimi Legia grała ?? odpowiedz

Mamut - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @LWST: chyba 95 albo 96 , wtedy to była fuzja Sokołem Pniewy odpowiedz

Dzik - 1 godzinę temu, *.chello.pl Odłóż na bok te kompleksy w stosunku do Lecha odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.aster.pl @Dzik: jak mozna miec kompleksy klubu pod kazdym wzgledem gorszym? Dobrze sie czujesz? Takie sa fakty, ze lech ciagle losuje najlatwiej, a my nie. I w pucharach i w PP. odpowiedz

Obiektywny - 1 godzinę temu, *.208.231 @L: mieliśmy kiedyś Cracovię stal Sanok Górnik Łęczna ja nie chcę mieć łatwo odpowiedz

Dzik - 1 godzinę temu, *.chello.pl @L: Chłopie , przecież Tychy to 1. liga, więc co to za zarzuty w ogóle ? Legia powinna ich gładko wciągnąć nosem, a ty tu zaraz przyrównujesz się do Lecha, że on ma łatwiej. Żeby wygrać PP trzeba ograć każdego na kogo się trafi i tyle. odpowiedz

Alan - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @L:

Oby na pewno pod każdym gorszy ?



To porównaj sobie ile zarabiają na piłkarzy z akademii i jakich zawodników z nich ściągnęli do pierwszego składu a później sprzedali za dobry hajs na zachód. odpowiedz

Wycior - 59 minut temu, *.vectranet.pl @Dzik: Przypominam, że Lech Poznań już nie istnieje. Skończył swój skompromitowany żywot. A na jego stadionie, ubrana w jego truchło, przy uciesze poznańskiej tłuszczy gra Amica Wronki. To są fakty! odpowiedz

Biała siła - 32 minuty temu, *.t-mobile.pl @L: I kończy jak zawsze ,jest przegranym odpowiedz

Legia to my - 1 godzinę temu, *.aster.pl Mogło być łatwiej jak na ten etap. Np. Łach posrań jak zwykle trzecioligowca wylosował. odpowiedz

geds - 19 minut temu, *.chello.pl @Legia to my :

my w tamtym roku dostawaliśmy leszczy, poza tym w ostatniej rundzie grały ze sobą dwie drużyny z ekstraklasy, teraz są już aż dwie takie pary; naprawdę chcesz narzekać na losowanie bo jakieś Tychy nam się trafiły? Może jesteś przeziębiony, jakieś za mocne lekarstwa bierzesz? odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.