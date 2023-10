Żeglarstwo

Legioniści 29. na MŚ w kl. 505

Wtorek, 3 października 2023 r. 11:31 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Załoga Legii Warszawa w składzie Kuba Pawluk i Marcin Józefowski zajęła 29. miejsce na żeglarskich Mistrzostwach Świata w klasie 505, które odbyły się w San Francisco. Legioniści byli siódmą załogą z Europy na MŚ i wyraźnie poprawili swój wynik z ostatniego startu na imprezie tej rangi (37. miejsce w 2018 roku).



"Start w takiej stawce, z tak mocnymi załogami wiele uczy. Wiemy dokładnie co możemy poprawić, żeby pływać jeszcze szybciej. Dziś postawiliśmy na jedną kartę i wygraliśmy pierwszy start, niestety anulowany. Kolejny nie był już tak brawurowy. Całe regaty zajmowaliśmy 24. miejsce, na Mistrzostwach Ameryki Północnej skończyliśmy 20. Także plan na kolejne Mistrzostwa to TOP20. Za nami 16 długich wyścigów (do półtorej godziny!), ponad 300 km przepłynięte na wodzie. Wiatr niekiedy powyżej 30 węzłów, prąd do 80 metrów na minutę. Trener Tomek Frydrychowicz jest z nas dumny. Napędza nas oczywiście Odyssey Dealer Group" - podsumowują legioniści swój start na MŚ.