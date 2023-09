Mecz 6. kolejki Ekstraklasy z Pogonią Szczecin był debiutancki dla środkowego defensora, Marco Burcha , w barwach Legii. Młody Szwajcar pojawił się na murawie tuż po przerwie zmieniając Ernesta Muciego i zapełnił lukę w defensywie po czerwonej kartce dla Artura Jędrzejczyka. Obrońca trafił do Legii w ostatnich dniach letniego okna transferowego z FC Luzern.

