Debiut Marco Burcha w Legii

Mecz 6. kolejki Ekstraklasy z Pogonią Szczecin był debiutancki dla środkowego defensora, Marco Burcha , w barwach Legii. Młody Szwajcar pojawił się na murawie tuż po przerwie zmieniając Ernesta Muciego i zapełnił lukę w defensywie po czerwonej kartce dla Artura Jędrzejczyka. Rozegrał całą drugą połowę, był pewny i miał kilka kluczowych interwencji. Obrońca trafił do Legii w ostatnich dniach letniego okna transferowego ze szwajcarskiego FC Luzern.

Byniu - 3 godziny temu, *.vectranet.pl good play!:) odpowiedz

jackie - 3 godziny temu, *.chello.pl Będzie jeszcze z Niego pociecha, podobnie zresztą, jak z Kapuadiego.

O Elitimie nawet nie wspominam, bo ten długo w Legii nie zagrzeje.



Ogólnie najlepsze okienko transferowe od sezonu 2015/2016. odpowiedz

R. - 4 godziny temu, *.chello.pl To transfer definitywny czy wypożyczenie? odpowiedz

Wycior - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @R.: definitywny. Wypożyczony jest Portugalczyk. odpowiedz

Abcd - 4 godziny temu, *.autocom.pl Pozytywnie!

Powodzenia chłopaku. odpowiedz

L fan - 4 godziny temu, *.chello.pl Dobry nabytek odpowiedz

