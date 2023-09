Kolejna kontrowersja sędziowska na niekorzyść Legii

W doliczonym czasie gry pierwszej połowy meczu pomiędzy Pogonią Szczecin i Legią Warszawa doszło do starcia Artura Jędrzejczyka i Efthymisa Koulourisa. Obydwaj zawodnicy przewrócili się na murawę. Piłkarz Legii chciał wstać, jednak Grek przytrzymywał jego nogę rękami. W efekcie legionista stanął rywalowi na rękę. Początkowo sędzia uznał, że Jędrzejczyk faulował i ukarał go żółtą kartką. Później jednak pobiegł obejrzeć tę sytuację i po długiej analizie zdecydował, że nadepnięcie było celowe i pokazał legioniście czerwoną kartkę, usuwając go z boiska. Sytuacja jest o tyle kontrowersyjna, że noga Jędrzejczyka była przytrzymywana przez cały czas i nie miał on możliwości, żeby wstać tak, by nie nadepnąć rywala. Podobnie sytuację ocenił były sędzia, a obecnie ekspert Canal+ w tym temacie, Adam Lyczmański. Uznał on, że piłkarz Legii powinien zostać w tej sytuacji ukarany żółtą kartką. - Zawsze mówimy, żeby nie zamieniać kontrowersji w kontrowersje. Moje zdanie jest takie, że dużym błędem jest pokazywanie tej sytuacji w spowolnieniu, to bardzo zaburza jej obraz. Optymalną decyzją była pierwsza podjęta przez sędziego Tomasza Musiała, który ukarał zawodnika żółtą kartką. Zawodnik Legii nie może wstać, próbuje się wydostać z kleszczy, bo zawodnik Pogoni przytrzymuje go za buta. Chciał po prostu wstać i tyle. Pierwsza decyzja była optymalna i powinna zostać podtrzymana. Sędzia miał wątpliwości i jedną kontrowersję zamienił w drugą - powiedział w programie "Ekstraklasa na gorąco" Lyczmański. Na szczęście piłkarze Legii nie poddali się, walczyli do końca i mimo gry w osłabieniu, zdołali ze Szczecina wywieźć 3 punkty.

DZ22 - 2 godziny temu, *.centertel.pl Jedzą do piekła lub rezerw!

Darek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Koło trzyma nogę Artura i pali głupa. Faul piłkarza Pogoni. Legia powinna się odwołać od tej kartki. odpowiedz

Mati - 2 godziny temu, *.chello.pl To ten pajac Frankowski na VARze, czy nikt nie widzi że ten typ się nie nadaje do sędziowania. Co on robi w Ekstraklasie.on się nie nadaję na ligę szóstek odpowiedz

arkadioso - 2 godziny temu, *.vectranet.pl ..a ja zapytam o inną sytuację. Akurat nie mogłem zobaczyć pierwszej bramy dla Pogoni. ale czy tam Grosicki nie był na spalonym? Nie wiem czy Frankowski interweniował z WAR? Jakoś wszystko poszło w ''akcję Jędzy''. Jak widziałem w powtórce to Grosicki był pierwszy przed obrońcami przed Tobiaszem! Co Wy na to ? Mogę się mylić. odpowiedz

robal - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Ciekawe kto na varze siedział hmmmmm a Bartosz Frankowski! buhahahahahhahaahahahaaaaaaaaaahahahahhahahaahbuhahahahaXD Sorry ale już ręce opadają ciężko jakiś rozumny komentarz w tej sprawie:) odpowiedz

(L)ookson - 3 godziny temu, *.chello.pl Jak to mówią "Je...ć biedę". Wszyscy przeciwko nam, a my idziemy po swoje. Takie właśnie powinno być DNA Legii! Brawo Panowie Piłkarze! odpowiedz

mietowy - 3 godziny temu, *.aster.pl a ja patrzylem na poczatek tej sytuacji obaj sie szarpali a ten pan ze szczecina trzymal Jedze za spodnie wiec wiec obaj zrobili fikolka a potem to trzymal noge aby Jedza nie pobiegl do akcji a reszte reszte Panowie juz widzieli co bylo dalej odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Kontrowersja fakt ale gra Artura na tle innych obrońców to dramat. Skład jest silny trochę przykro patrzeć jak odstaje. W zimę powinien powiesić buty na kółku i nie rozmieniać legendy na drobne. odpowiedz

AAA - 3 godziny temu, *.chello.pl " Zrobiłem co mogłem,więcej się nie dało choc sugerowałem Musiałowi żeby może jeszcze drugą żółta Kapuadiemu ale sie wystraszył"-B.Frankowski odpowiedz

AdamJ - 3 godziny temu, *.chello.pl Kto pozwala, by go krzywdzić, ten krzywdzony będzie.



Nienawiść Musiała, Frankowskiego, Bońka i Sylwestrzaka do Legii jest bezspornym faktem, ale jeżeli Legia będzie pozwalała się krzywdzić, to... kolejnego takiego meczu już nie wygra.



Bierność można uzasadniać wieloma frazesami, np. żeby się nie zniżać do poziomu przeciwnika, żeby zachowywać warszawski fason i sznyt - ale polski światek piłkarski frazesy ma gdzieś. Na polski światek piłkarski działa jedna zasada - pogłaszcz chama, to cię kopnie; kopnij chama, to cię pogłaszcze.



Bierność Legii w przeszłości sprawiła, że dziś każdy łachmyta może próbować krzywdzić Legię.

Bierność Legii w dzisiejszej sprawie spowoduje, że następny mecz też będzie drukowany.

Bierność jest zabójcza!!!

Ludzie kierujący Legią powinni zostać rozliczeni z bierności. odpowiedz

13 - 3 godziny temu, *.122.28 Widziałem analizę. Zwracam honor. Jaka czerwona dla Jędzy? Toć to kur_a ewidentnie czerwo dla kolegi co go przytrzymał. Nawet żółtej nie powinno być dla Jędzy. Normalnie gość się na Jedze przewrócił ciągnąć go specjalnie w dół za co już żółtą. A później przytrzymał po złości jego nogę za co jest drugą żółta. Spisek jawny Panowie. PZPN gra na szkodę Legii. odpowiedz

L fan - 3 godziny temu, *.chello.pl Cała zadyme z czerwoną zrobił Frankowski na VAR nie zapominajmy tej łachudry torunskiej odpowiedz

LegiatoMy - 3 godziny temu, *.netfala.pl Musiał nie nadaje się do sędziowania w okręgówce. Kartka powinna być dla śledzia za trzymanie nogi Jędzy, ten próbował się wyswobodzić i dlatego mu stanął na ręce, gdyby nie to miałby po kolanie. odpowiedz

13 - 3 godziny temu, *.122.28 Jeśli się należała to się należała i chu_.

A nie takie pierdolindo bo Jedza z Legii.

ax - 3 godziny temu, *.orange.pl @13 : następny ślepiec... odpowiedz

Pepe - 3 godziny temu, *.autocom.pl @13 :

Przeczytaj jeszcze raz. Może zrozumiesz. odpowiedz

Cezar - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Musiał naprawdę nie chcial dac tej kartki ale cały czas ktoś pluł mu do ucha z varu ze czerwona kartka. Dał żółta i chcial żeby pogoń wznowiła od rożnego a ten frankowski nie dawał za wygrana i pluł swoim jadem! Niech pokażą ten moment z wozu var w c+ i na zawsze odsunąć frankowskiego od sędziowania w jakiejkolwiek roli dla L odpowiedz

L fan - 3 godziny temu, *.chello.pl @Cezar: Ten ktoś z VAR to Frankowski odpowiedz

Fred - 4 godziny temu, *.centertel.pl No co wy, czerwona słuszna, popatrzcie na minę jędzy i tą złość aby mu zalutować. Ewidentne zagranie z premedytacją, a to że lekko trzymał to spokojnie mógł uwolnić nogę. Dodatkowo to trzymanie mogło być spowodowane tym że korki mu w rękę wbijał... odpowiedz

ax - 3 godziny temu, *.orange.pl @Fred: och, jakże tępy jesteś, śledziu. odpowiedz

Cezar - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Fred: ślepy jesteś? Po wywrotce obu zawodników, ten Grek z pogoni obiema rękami ściskał nogę Jędzy, kartka mocno żółta ale nie czerwona tym bardziej po ostatniej kontrowersji na piascie. Zobaczysz swoją głupotę jak komisja cofnie kartkę i wtedy przekonasz się jaki jesteś mądry odpowiedz

antyberg - 4 godziny temu, *.orange.pl Na Varze Frankowski i wszystko jasne! odpowiedz

antyberg - 3 godziny temu, *.orange.pl @antyberg: tam miedzy słowem varze a frankowski było słowo na k, ale nie przeszło, tak delikatnie nie napisałbym o kolesiu który nie wiem czy nadawałby się żeby paść owce! odpowiedz

En - 4 godziny temu, *.virginm.net Frankowski na w

Michał - 4 godziny temu, *.plus.pl Musiał... to Musiał coś odwalić....ma nadwagę widać i nie nadąża za akcją.... trochę diety i ruchu Panie Musiał " sędzia" i będzie dobrze. Przeprosisz po meczu? " Sędzia" czy jak ci tam? odpowiedz

Joda - 4 godziny temu, *.centertel.pl To nie jest MMA i z całym szacunkiem dla Pana Artura to może jak śpiewał Perfect trzeba zejść ze sceny odpowiedz

MMAciek z klanu - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Joda: zszedłby wcześniej ale był przytrzymywany za nogę. odpowiedz

eM - 3 godziny temu, *.chello.pl @Joda: obejrzyj, przeanalizuj zanim skomentujesz. odpowiedz

Zlb 82 - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Jak ja się ciesze!!! odpowiedz

Aryon - 4 godziny temu, *.autocom.pl Jak dla mnie to Żewłak jest skreślony jako legionista. Przy tej kartkowej sytuacji od początku do końca wykłócał się z tym drugim komentatorem, że czerwo dla Jędzy zasłużone, mimo iż nawet eksperci nie byli pewni jak to zakwalifikować to on wiedział, że Jędza powinien wylecieć z boiska. Jako ktoś kto grał w Legii powinien być jakoś bardziej dyplomatyczny, a tak pokazał jaki z niego Judasz. odpowiedz

Kibic - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Aryon: przecież Żewłakowie to poloniści odpowiedz

Fcm - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Aryon: a od kiedy on był Legionistą? On tylko tu grał nic więcej. odpowiedz

Dickson Chotowski - 3 godziny temu, *.btcentralplus.com @Aryon: Pijak a nie Legionista. odpowiedz

Sari - 3 godziny temu, *.plus.pl @Aryon: ekspert Żewłakow to polonsta odpowiedz

Aryon - 2 godziny temu, *.autocom.pl @Kibic, Fcm, Dickson Chotowski, Sari : Owszem macie rację i w pełni zgadzam się z Wami. Bardziej chodziło mi o to, że w Legii jednak dorobił sobie trochę do własnego "funduszu emerytalnego" i choćby z tego powodu powinien okazać odrobinę wdzięczności, a nie przy każdej sposobności szukać sobie pretekstu do tego, aby dokopać Legii. Nie gryzie się ręki, która Cię wykarmiła. odpowiedz

Jacek - 4 godziny temu, *.orange.pl Jędza jak na swój staż i doświadczenie daje się robić jak kaszojad za cukierki. Liczę na nowych, młodszych obrońców by przejęli grę. Artur to walczak i wariat, ale przy tym stażu musi mieć więcej oleju we łbie. odpowiedz

L fan - 4 godziny temu, *.chello.pl Mafia PZPN a sie dobrze kreca mecze VARem Musialy, Frankowskie, Sylwestrzaki Bonki odpowiedz

Prawda - 4 godziny temu, *.vectranet.pl MUSIAŁa... ale na szczęście się nie udało wydrukować odpowiedz

