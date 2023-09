Pierwszy gol Kapuadiego w Legii

W 84. minucie spotkania 6. kolejki Ekstraklasy z Pogonią Szczecin bramkę na 4-3 zdobył Steve Kapuadi , która okazała się zwycięskim trafieniem. Rosły defensor wykorzystał świetne dośrodkowanie Juergena Elitima i strzałem głową nie dał najmniejszych szans golkiperowi. Było to jego debiutanckie trafienie w barwach "Wojskowych". Francuz do Legii trafił w letnim oknie transferowym. Dotychczas w jej barwach rozegrał cztery spotkania.

Komentarze (4)

+ dodaj komentarz

dodaj

Micha(L) - 2 godziny temu, *.chello.pl No i GIT:) odpowiedz

Zlb 82 - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl I gra gitara!!!LEGIA MISTRZEM ŚWIATA!!! odpowiedz

Fishcom - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Kocur beda z niego ludziska brawo odpowiedz

Mar - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Gratulujemy! Niesamowity wynik odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.