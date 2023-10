30. urodziny Augustyniaka

30. urodziny świętuje dziś Rafał Augustyniak. Zawodnik Legii urodził się w Zduńskiej Woli i w tamtejszych klubach uczył się piłkarskiego rzemiosła. Po występach w polskich zespołach przeniósł się z Miedzi Legnica do Urału Jekaterynburg, w którym spędził trzy sezony. Do Warszawy trafił w 2022 roku i od tego czasu wystąpił w 41 spotkaniach, w których zdobył 4 bramki. Z Legią świętował zdobycie Pucharu Polski oraz Superpucharu. Z okazji urodzin życzymy przede wszystkim zdrowia, a także sukcesów z Legią Warszawa.

