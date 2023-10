LKE: Weekendowe wyniki rywali Legii

Wszyscy rywale Legii w Lidze Konferencji Europy wygrali w weekend swoje ligowe spotkania. Aston Villa rozbiła 6-1 Brighton i przesunęła się na 5. pozycję w tabeli. Hat-tricka w tym spotkaniu zanotował napastnik "Lwów" - Ollie Watkins. Zrinjski Mostar pewnie zwyciężył 2-0 w wyjazdowym spotkaniu z Igmanem Konjić. Natomiast najbliższy rywal Legii w LKE, AZ Alkmaar, również z łatwością pokonał Fortunę Sittard, strzelając jej cztery bramkami. Premier League: Aston Villa FC 6-1 (3-0) Brighton & Hove Albion FC 1-0 14' Ollie Watkins 2-0 21' Ollie Watkins 3-0 26' Pervis Estupinan (s) 3-1 50' Ansu Fati 4-1 65' Ollie Watkins 5-1 85' Jacob Ramsey 6-1 90+7' Douglas Luiz Aston Villa: 1. Emiliano Martinez - 2. Matty Cash, 4. Ezri Konsa, 14. Pau Torres, 12. Lucas Digne - 44. Boubacar Kamara (90' 8. Youri Tielemans), 6. Douglas Luiz, 7. John McGinn, 19. Moussa Diaby (79' 24. Jhon Duran), 22. Nicolo Zaniolo (57' 41. Jacob Ramsey) - 11. Ollie Watkins Premijer Liga: FK Igman Konjić 0-2 (0-2) Zrinjski Mostar 0-1 9' Tomislav Kis 0-2 43' Tomislav Kis Zrinjski: 35. Marko Marić - 50. Kerim Memija (46' 6. Josip Corluka), 27. Slobodan Jakovljević, 15. Stipe Radić, 91. Mario Ticinović - 19. Tarik Ramić, 5. Dario Canadjija (81' 8. Damir Zlomislić), 17. Matija Malekinusić (46' 22. Aldin Hrvanović), 10. Tomislav Kis (70' 14. Andrija Balić), 25. Mario Cuze - 99. Nemanja Bilbija (89' 11. Nikola Marić) Eredivisie: AZ Alkmaar 4-0 (1-0) Fortuna Sittard 1-0 45+1' Jordy Clasie 2-0 49' Vangelis Pavlidis 3-0 82' Dimitrios Siovas (s) 4-0 88' Tiago Dantas AZ: 1. Mathew Ryan - 2. Yukinari Sugawara, 33. Wouter Goes, 5. Alexandre Penetra, 18. David Wolfe (46' 30. Denso Kasius) - 8. Jordy Clasie, 16. Sven Mijnans (62' 6. Tiago Dantas), 32. Mayckel Lahdo (62' 7. Jens Odgaard), 10. Dani de Wit (83' 14. Djordje Mihailović), 19. Myron van Brederode (62' 15. Ruben van Bommel) - 9. Vangelis Pavlidis

