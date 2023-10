Legia Ladies zdobywcą Mazowieckiego Pucharu Polski!

W finale Mazowieckiego Pucharu Polski, rozgrywanym na stadionie Hutnika, Legia Ladies wygrały z Diamentami Warszawa 3-0. Do przerwy legionistki prowadziły 1-0. To drugie w historii trofeum stołecznego zespołu. PP: Diamenty Warszawa 0-3 (0-1) Legia Ladies 0-1 - 30' Klaudia Grodzka 0-2 - 61' Klaudia Grodzka 0-3 - 88' Amelia Przybylska Diamenty: 1. Natalia Mikuła - 11. Katarzyna Mauryc (72' 7. Karolina Fandrejewska), 21. Hanna Oziębły (72' 19. Agata Wiśniewska), 4. Klaudia Szymańska, 16. Zuzanna Bartha (46' 2. Małgorzata Cuber) - 9. Daria Waszczuk, 17. Natalia Kozłowska, 5. Natalia Frączek - 10. Martyna Sokołowska, 15 Natalia Komor (78' 18. Anastasija Setum), 23. Aleksandra Rzeszotek Legia: 12. Maja Kowalczyk - 6. Justyna Bartman, 15. Patrycja Marciniak (78' 18. Alicja Kubik), 10. Magdalena Zduńczyk - 9. Amelia Przybylska, 8. Marta Chmielewska (87' 5. Julia Jasińska), 14. Rozalia Pietrzak, 22. Małgorzata Lesińska, 16. Aleksandra Kurzelowska (90' 3. Aneta Wasiak) - 11. Klaudia Grodzka (73' 19. Barbara Staszewska), 21. Amanda Pietrzak (84' 7. Izabela Przegalińska) żółte kartki: Bartha

